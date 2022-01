Leipzig

Die Berufsfeuerwehr Leipzig erhielt am Montagabend um 19.48 Uhr die Meldung von einer starken Rauchentwicklung in der 6. Etage eines Hochhauses im Stadtteil Leipzig-Grünau. Was genau das Feuer samt Rauch ausgelöst hat, war zunächst nicht bekannt. Laut Leitstelle der Feuerwehr konnte um 20.12 Uhr Entwarnung gegeben werden, das Feuer wurde erfolgreich gelöscht. In der betreffenden Wohnung wurden keine Personen angetroffen. Offensichtlich hat es auch durch die Rauchentwicklung keine Verletzten im Umfeld gegeben. Die Berufsfeuerwehr Leipzig war mit insgesamt zehn Fahrzeugen vor Ort.

Von LVZ