Leipzig

Sachsens SPD-Chef Martin Dulig hat seine Partei dazu aufgerufen, sich trotz schlechter Stimmung nicht in Selbstzweifeln zu verlieren. „Der größte Gegner der SPD ist weder die CDU noch die AfD, der größte Gegner ist der Selbstzweifel“, sagte er in seiner Rede beim Landesparteitag im Leipziger Westbad. Zu sehr zu grübeln, sei „unsolidarisch“ gegenüber Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Die SPD ist in Leipzig zusammengekommen, um sich inhaltlich neu aufzustellen. Rund 120 Delegierte werden an diesem Wochenende über eine Vielzahl von Anträgen beraten, die das Profil der sächsischen SPD wieder schärfen wollen. Die Stimmung in der Partei war zuletzt alles andere als gut, auch weil sie in sachsenweiten Umfragen bei sechs und sieben Prozent lag.

Martin Dulig auf dem SPD-Parteitag: „Partei des guten Gewissens“

Dulig sieht die Sozialdemokraten vor allem in der Rolle als Mittler bei großen gesellschaftlichen Aufgaben wie dem Klimawandel, bei denen die eine Seite für radikale Ansätze plädiert, die andere Seite Veränderungen ablehnt: „Jeder Mensch hat das Recht auf seine heile Welt“, sagte Dulig. „Wir haben nicht das Recht, den Menschen abzusprechen, dass sie ihre heile Welt wollen.“

Veränderungen müssten als Gewinn und nicht als Verzicht dargestellt werden, so der SPD-Chef. „Wir müssen aus einer Verzichts- eine Gewinndebatte machen.“ Man müsse ein gutes Gefühl haben, wenn man nachhaltig lebt. „Wenn die Grünen die Partei des schlechten Gewissens sind, dann müssen wir die Partei des guten Gewissens sein.“ Dafür müssten die gesellschaftlichen Prozesse – beispielsweise das Aus des Verbrennungsmotors, die Digitalisierung – aber gerecht ablaufen.

Die Sozialdemokraten sollten „die Garanten“ für die soziale Sicherheit sein, sagte Dulig. Es brauche den Mindestlohn in Höhe von zwölf Euro, der für jeden dritten Beschäftigte in Sachsen eine Lohnerhöhung von bis zu 25 Prozent bedeute. Das ist der „erste Sicherheitsgarant, den wir geben müssen, damit Menschen den Respekt bekommen, den sie für ihre Arbeit verdienen“.

Sächsische SPD: Neue Parteispitze im Oktober

Der Parteitag in Leipzig wurde mit Spannung erwartet, weil es das erste Zusammentreffen ist, nachdem Martin Dulig vor rund drei Wochen seinen Rückzug von der Parteispitze nach zwölf Jahren angekündigt hat. Ab Herbst soll eine neue Doppelspitze die Partei führen. Dulig ging in seiner Rede nur kurz auf diesen Umstand ein: „Habt ihr gedacht, ich halte eine Abschiedsrede?“, fragte er seine Parteifreunde. „Nö! Ich bin Vorsitzender der SPD Sachsen, und ich bleibe es ... bis zum 9. Oktober!“

Generalsekretär Henning Homann dankte Dulig in seiner kurzen Rede für seine Verdienste: Ein Wechsel an der Parteispitze nach so langer Zeit sei aber etwas ganz Normales.

Von Kai Kollenberg