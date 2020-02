Bildungsempfehlung: Das sind Leipzigs beliebteste Gymnasien und Oberschulen

Leipzig

Am kommenden Freitag werden in Sachsen nicht nur Halbjahreszeugnisse vergeben – Schüler der vierten Klassen erhalten auch ihre Bildungsempfehlungen. Mit diesen bewerben sie sich bis zum 28. Februar an den gewünschten weiterführenden Gymnasien oder Oberschulen und hoffen auf Berücksichtigung.

Für Eltern und Kinder ist die zu treffenden Entscheidung häufig schwierig, schließlich müssen nicht nur neuer Schulweg und die unterschiedlichen Schulprofile berücksichtigt, sondern auch bereits Alternativen mitgedacht werden. Denn es gibt keinen Anspruch auf Aufnahme in einer bestimmten Schule. Bei mehr Bewerbern als verfügbaren Plätzen in einer Bildungseinrichtung entscheidet – bis auf begründete Ausnahmen oder Geschwisterkinder – allein das Losverfahren. Wer hier Pech hat und herausrutscht, dessen Bewerbung geht an die nächste Wunschschule. Insgesamt kann jede Familie auf dem Anmeldebogen drei Optionen angeben.

Diverse Schulen zur Auswahl

In der Stadt Leipzig stehen 20 Gymnasien und 28 Oberschulen zur Auswahl, davon sind manche deutlich beliebter als andere – und die Chancen auf Aufnahme deshalb weniger hoch als in anderen Bildungseinrichtungen. Damit Sie sich einen Überblick verschaffen können, wo es Gedränge geben wird, haben wir die tatsächlichen Bewerberzahlen aus dem vergangenen Schuljahr mit der geplanten Zahl an fünften Klassen für das kommende Schuljahr verglichen.

Die meisten Bewerbungen eines Leipziger Gymnasiums erhielt im vergangenen Jahr die Gerda-Taro-Schule im bevölkerungstarken Zentrum-Süd. 178 Kinder mit eine Bildungsempfehlung Gymnasium und 17 Kinder mit Empfehlung Oberschule wurden laut Statistik des Landesamts für Schule und Bildung (LaSub) in der Telemannstraße 9 angemeldet. Bei einer maximalen Klassenstärke von 28 Kindern hätte zuletzt somit sieben fünfte Klassen benötigt, um alle Bewerber aufnehmen zu können.

Wünsche bleiben unerfüllt

Tatsächlich wurden 2019 sechs Klassen gebildet, im kommenden Jahr sollen es voraussichtlich noch fünf neue Fünfte werden. Bei ähnlichen Anmeldezahlen wie im vergangenen Jahr könnte das Gymnasium demnach jedem vierten Wunsch nicht entsprechen, müssten knapp 50 Kinder an andere Schulen ausweichen.

Ganz anders war die Lage zuletzt im F.-A.-Brockhaus Gymnasium im Leipziger Stadtteil Mockau. Hier gab es im vergangenen Frühling 64 Anmeldungen für die fünften Klassen – inklusive auch derer mit Bildungsempfehlung Oberschule. Bei ähnlicher Entwicklung in diesem Jahr gebe es angesichts von fünf geplanten fünften Klassen für das Schuljahr 2020/21 zweifellos für jede Bewerbung auch gute Chancen auf Aufnahme.

Ähnlich wie bei den Gymnasien gibt es in der Regel auch große Unterschiede bei der Beliebtheit der Oberschulen. So erlebte die frisch sanierte Schule an der Ratzelstraße im vergangenen Jahr einen regelrechten Ansturm von 188 Anmeldungen – die theoretisch sieben fünfte Klassen benötigt hätten. Im kommenden Schuljahr sind dort voraussichtlich vier neue Fünfte geplant. Ganz anders in der Helmholtzschule im Stadtteil Lindenau, wo zuletzt 41 Anmeldungen mit Bildungsempfehlung eingingen. Sollten es in diesem Jahr ähnlich viele werden, reichen die aktuell geplanten drei neuen fünften Klassen für das kommende Schuljahr locker aus.

Von Matthias Puppe