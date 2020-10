CDU schlägt Alarm: Lüften ist gar nicht in allen Klassenzimmern möglich

Leipzig

Nächste Woche geht in Leipzigs Schulen der Unterricht wieder los. Und sogar das Umweltbundesamt empfiehlt in Corona-Zeiten: Lüften ist die einfachste und wirksamste Maßnahme, um Viren aus der Luft in Klassenzimmern zu entfernen. Doch nicht überall in Leipzigs Schulen lassen sich die Fenster problemlos öffnen.

„An der Connewitzer Grundschule beispielsweise sind die Fenster nur etwa 40 mal 40 Zentimeter groß, angemessenes Lüften für eine ganze Klasse ist also nicht möglich“, nennt Karsten Albrecht ( CDU), der Vorsitzende des Schulausschusses im Stadtrat, ein Beispiel. Darüber hinaus gebe es auch Schulen, in denen einige Fenster vernagelt sind – da sie einfach kaputt sind. Das hat auch Nancy Hochstein, die Vorsitzende des Kreiselternrates, gegenüber der LVZ bemängelt. Wie viele Leipziger Bildungsstätten betroffen sind, ist derzeit unklar.

Anzeige

Quelle: privat

Albrecht : Stadt soll Geld gezielt einsetzen

„Für die Schulen gilt das gleiche wie für die Wirtschaft: Unser oberstes Ziel muss es sein, einen erneuten Lockdown zu verhindern. Schulschließungen wie zu Beginn der Pandemie müssen wir vermeiden“, betont Albrecht. Ein Hebel dafür könne es sein, kurzfristig geeignete Fenster dort einzubauen, wo das Lüften bisher nur unzureichend möglich ist. Die Stadtverwaltung sollte hierauf zügig reagieren und die Gelder, die im aktuellen Doppelhaushalt noch für die Ertüchtigung unserer Schulhäuser vorgehalten sind, zielgerichtet in den Einbau neuer Fenster investieren.“

CDU-Stadtrat Karsten Albrecht. Quelle: Kempner

Immerhin sei absehbar, das die Bedrohung durch Corona unseren Alltag noch längere Zeit beeinflusse. „Mit dem Einbau von Fenstern, die Lüften erleichtern und ermöglichen, können wir so wirksam die Ausbreitung der Pandemie eindämmen und unseren Kinder die Schulausbildung ermöglichen“, so Albrecht.

Der CDU-Mann will das Thema nun im Ausschuss forcieren. Denn das sei momentan wichtiger, als Investitionen in den Brandschutz oder eine energetische Sanierung. Geld sei vorhanden, da regelmäßig nicht verbaute Summen auf den Etat fürs nächste Jahr übertragen werden können.

Von Mathias Orbeck