Corona-Impfung von Kindern: Das müssen Eltern jetzt wissen – ein Kinderarzt klärt auf

Was tun? – das fragen sich derzeit viele Eltern zwischen der Leipziger Tieflandsbucht und dem Erzgebirge, seit die Sächsische Impfkommission am Montag als erste und bislang einzige in Deutschland Corona-Schutzimpfungen auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren empfohlen hat.

Dr. Patrick Hundsdörfer, der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Helios-Klinikum Berlin-Buch, sieht den sächsischen Alleingang kritisch: „Wir haben aktuell nicht genug Daten über die Effekte von Covid-19-Impfungen bei Kindern – weder über gute, den Impfschutz, noch über schlechte, die Nebenwirkungen.“ Mit ihm sprach die LVZ darüber, was Eltern zur Impfung von Kindern und Jugendlichen gegen Covid-19 wissen sollten.

Sollte ich mein Kind gegen Corona impfen lassen, auch wenn es keine bundesweite Empfehlung der Ständigen Impfkommission gibt?

Die Sächsische Impfkommission ist die erste, die eine Coronaschutzimpfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren empfiehlt – so wie Impfungen gegen Tetanus oder Poliomyelitis. Die unabhängige Ständige Impfkommission (Stiko) hingegen, die Impfempfehlungen für ganz Deutschland entwickelt, rät bislang nur, Kinder mit einem höheren Risiko für schwerere Corona-Verläufe, etwa wegen Erkrankungen wie Diabetes, zu impfen. „Ich würde mich nur danach richten, was die Stiko sagt“, erklärt Dr. Patrick Hundsdörfer. „Sie ist das zentrale und entscheidende Organ in Deutschland, dort sitzen die Spezialisten, die sich seit vielen Jahren mit der Frage der Impfungen und der Indikation bei Impfungen beschäftigen. Was für einen Sinn macht es, wenn Kinder in Sachsen geimpft werden, in Thüringen, in Nordrhein-Westfalen oder Hamburg nicht?“

Patrick Hundsdörfer, Chefarzt der Kinder-und Jugendmedizin am Helios-Klinikum Berlin-Buch. Quelle: Thomas Oberländer / Helios Kliniken

In welchen Fällen ist eine Impfung ratsam?

„Es gibt keine allgemeine Empfehlung und daher muss es einen guten Grund dafür geben, warum man ein Kind gegen Covid-19 impft“, sagt der Mediziner. „Risikoerkrankungen können zum Beispiel rheumatologische Erkrankungen sein, da hier häufig eine immunsuppressive Therapie notwendig ist. Dann sollten Kinder wegen dieser Immunschwäche vor Covid-19 geschützt werden. Auch wenn Kinder mit anderen Personen, zum Beispiel Großeltern, im Haushalt leben, die nicht geimpft werden können und daher einen Umgebungsschutz brauchen, kann eine Impfung des Kindes sinnvoll sein.“

Was spricht gegen eine Impfung?

Aktuell seien die Effekte einer Impfung gegen Covid-19 bei Kindern nicht genau genug bekannt, warnt Hundsdörfer. „Es gibt noch keine guten Daten, wie gut der Impfschutz bei Kindern ist. Und wir wissen bei Weitem noch nicht genug über mögliche Nebenwirkungen einer Covid-Impfung bei Kindern.“

Welcher Impfstoff kommt in Frage?

Zugelassen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ist der mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer. „Biontech/Pfizer führen meines Wissens aktuell eine große Phase-3-Studie durch, die möglicherweise schon im September Daten auch für Kinder im Alter von sechs Monaten bis zwölf Jahren liefert“, so der Kindermediziner. „Dann sieht die Sache vielleicht ganz anders aus.“ In Sachsen sind laut Übersicht des Robert-Koch-Institutes aktuell 10,1 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen vollständig geimpft – der Freistaat liegt damit genau im Bundesdurchschnitt und im bundesweiten Vergleich zusammen mit Bayern auf dem vierten Platz.

Zur Person Priv.-Doz. Dr. med. Patrick Hundsdörfer (50) ist seit 2019 Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Helios-Klinikum Berlin-Buch. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und hat im Jahr 2010 im Fach „Kinderheilkunde und Jugendmedizin“ habilitiert. Seit vorigem Jahr leitet er auch das neue Helios-Pädiatrie-Zentrum Berlin, einen Zusammenschluss der Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums in Buch und des Klinikums Emil von Behring in Zehlendorf. Von 2008 bis 2010 arbeitete er als Facharzt für Kinderheilkunde an der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie/Hämatologie/Stammzelltransplantation an der Berliner Charité. Seit 2017 leitet der dort die Station für Stammzelltransplantation.

Kann man impfen, auch wenn das Kind jetzt gegen andere Erreger wie Tetanus und Polio oder – im Herbst – gegen Grippe geimpft werden sollte?

„Ja“, sagt der Chefarzt, „mit zeitlichem Abstand. Man sollte Impfungen grundsätzlich möglichst nicht miteinander mischen.“

Worauf sollten Eltern beim Beratungsgespräch mit dem Arzt achten?

In dem Gespräch müsse genauso wie beim Erwachsenen über alle möglichen Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Hundsdörfer: „Der Arzt muss aber die Indikation stellen, warum das Kind geimpft werden sollte. Der Impfwunsch von Eltern allein ist meiner Ansicht nach in der aktuellen Situation nicht ausreichend für eine Impfung eines Kindes. Das gilt für mich, solange es keine Empfehlung der Stiko gibt.“

Wann sollte das Kind geimpft werden, sind die Sommerferien dafür ein guter Zeitpunkt?

„Ja, solange man zum Zweitimpfungstermin kommen kann und nicht gerade im Urlaub auf Mallorca ist.“ Man könne Kinder natürlich auch in der Schulzeit impfen. „Sie sind ja nicht infektiös, es wird kein Lebendimpfstoff gespritzt.“

Sind spezielle Impftage an Schulen sinnvoll oder sollte man zum Kinderarzt gehen?

„Das hängt davon ab, was neue Daten zu den Effekten einer Covid-Impfung bei Kindern am Ende hergeben“, meint Hundsdörfer. „Wenn in einem relevanten Anteil der Kinder akute Impfreaktionen zu erwarten sind, dann kann man eine solche Impfung schwerlich sicher in der Schule oder der Turnhalle durchführen. Dann sollte die Impfung beim Kinderarzt erfolgen, damit die Kinder adäquat nachbeobachtet und eventuelle Nebenwirkungen behandelt werden können.“

Die Gesundheitsminister von Bund und Länder hatten am Montagabend beschlossen, in allen Ländern Impfungen für Zwölf- bis 17-Jährige auch in regionalen Impfzentren anzubieten. Mecklenburg-Vorpommern ist inzwischen jedoch schon wieder davon abgerückt und will seine Impfangebote für Kinder und Jugendliche nun doch erst nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission ausweiten.

Von Klaus Staeubert