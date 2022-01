Corona-Regeln an Sachsens Schulen: Masken und Tests bleiben

Dresden

Der Freistaat Sachsen bleibt bei seiner Linie: Die Kitas und Schulen sollen auch in Pandemiezeiten möglichst geöffnet bleiben. Mit einer neuen Verordnung sollen die bisherigen Maßnahmen vom 10. Januar bis zum 6. Februar verlängert werden, also bis eine Woche vor den Winterferien.

„Das aufgebaute System hat sich bisher bewährt“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Dienstag in Dresden. Nichtsdestotrotz müsse die Infektionslage im Blick behalten werden – falls die Corona-Ansteckungen aufgrund der Omikron-Mutation wieder stark steigen, müssten die Maßnahmen „gegebenenfalls nachjustiert“ werden.

Maskenpflicht und Selbsttests bleiben vorgeschrieben

Damit müssen sich alle nicht vollständig geimpften Personen weiterhin drei Mal wöchentlich testen lassen oder ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegen, um auf das Gelände oder in die Gebäude von Kitas und Schule zu kommen. Für Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 besteht die Pflicht, eine OP-Maske – oder eine FFP2-Maske – im Unterricht zu tragen. Für Primarschüler gibt es hingegen keine Maskenpflicht in den Klassenzimmern. Außerschulische Aktivitäten, wie etwa Klassenfahrten, sind mindestens bis Ende Februar abzusagen.

Schulbesuchspflicht wird weiterhin ausgesetzt

Darüber hinaus wird auch das Aussetzen der Schulbesuchspflicht verlängert: Erziehungsberechtigte können ihre Kinder schriftlich vom Präsenzunterricht freistellen. Ein etwaiges Ab-und Anmelden für einzelne Tage oder Wochen kommt aber nicht in Betracht – sondern nur für die gesamte Zeit der Verordnungsgültigkeit. Bisherige Abmeldungen, die zunächst bis zu den Weihnachtsferien gegolten hatten, bleiben bestehen, wenn die Eltern ihre Kinder ab der nächsten Woche nicht wieder in die Schulen schicken.

Kitas und Grundschulen bleiben in eingeschränktem Betrieb

Mit der neuen Corona-Verordnung wird für Grund- und Förderschulen (Primarbereich) sowie für Kitas auch der eingeschränkte Regelbetrieb verlängert. Demnach müssen Klassen und Gruppen einschließlich des Personals streng voneinander getrennt werden, feste Räume sind verpflichtend. Offene pädagogische Konzepte bleiben damit untersagt.

Weniger Ansteckungen in Schulen als vor Weihnachten

Unterdessen sind nach dem Jahreswechsel die Infektionszahlen gegenüber der Vor-Weihnachtszeit leicht gesunken. Zum Schulstart wurden am Montag 761 Infektionen festgestellt – vor zwei Wochen sind es 925 gewesen. Aktuell sind alle 1400 staatlichen Schulen geöffnet, lediglich an zwei Schulen befinden sich einzelne Klassen in häuslicher Lernzeit. „Wir wollen das etablierte System fortführen. Damit können wir schnell und treffsicher auf die jeweilige Infektionslage reagiern“, machte Piwarz klar.

Gewerkschaft fordert Schließungen bei hohen Infektionszahlen

Dagegen sprach sich die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Uschi Kruse, für generelle Schulschließungen aus, sollten die Infektionszahlen durch die Corona-Variante Omikron stark steigen. „Wenn ohnehin viele Schüler und Klassen in Quarantäne sind, müsste man überlegen, ob das nicht die sinnvollere Variante ist“, forderte Kruse. Ende des vergangenen Jahres – als Sachsen der Corona-Hotspot in Deutschland gewesen ist – sei dieser Punkt überschritten worden, kritisierte die GEW-Chefin.

Erneuter Wechselunterricht bei Omikron-Welle möglich

Der Kultusminister entgegnete am Dienstag: „Wir wissen aus vorangegangenen Schulschließungen, dass es immer ein Minus für die Schülerinnen und Schüler gibt.“ Deshalb werde großer Wert auf Präsenzunterricht gelegt. Dennoch schloss Piwarz weitere Verschärfungen nicht aus: Sollten die Infektionszahlen an den Schulen aufgrund der erwarteten Omikron-Welle deutlich zunehmen, müssten auch die Maßnahmen entsprechend angepasst werden.

Komplette Schulschließungen sind momentan ausgeschlossen

Konkret nannte der Minister eine Maskenpflicht auch für den Grundschulbereich während des Unterrichts sowie das Wechselmodell ab der Klasse 5, wie es bereits im vergangenen Jahr praktiziert wurde. Momentan gehe er aber davon aus, „dass wir am Präsenzunterricht festhalten“, so Piwarz. Darüber bestehe auch unter den Kultusministerinnen und Kultusministern der Bundesländer, die am Mittwoch über die Corona-Lage beraten werden, Einigkeit.

Flächendeckende Schulschließungen seien derzeit sowieso nicht möglich, fügte Piwarz hinzu: „Dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage.“ Für einen solchen schulischen Komplett-Lockdown müsste der Bund das Infektionsschutzgesetz ändern – doch das zeichne sich momentan nicht ab.

Von Andreas Debski