Corona-Tests, Maskenpflicht, Elternabend: Sachsens neue Regeln für Kitas und Schulen

Dresden/Leipzig

Zwei Wochen nach dem Start in das neue Schuljahr hat das sächsische Kultusministerium von Christian Piwarz (CDU) eine neue Corona-Schutzverordnung für Kindertagesstätten und Schulen veröffentlicht. Darin werden Vorgaben zu den weiter vorgeschriebenen Selbsttestungen und zur Maskenpflicht gemacht. Es gibt aber auch einen Ausblick, unter welchen Umständen die Regelungen gelockert werden können. Wir beantworten sich stellende Fragen.

Werden die Kinder weiterhin in Schulen getestet?

Ja, allerdings seltener als in den ersten beiden Wochen – und auch nur, wenn sie nicht bereits geimpft oder genesen sind. Wer eine vollständige Schutzimpfung vorweisen kann, ist künftig von der Testpflicht ausgenommen. Alle anderen müssen sich statt wie bisher dreimal künftig nur noch zweimal wöchentlich auf das Virus überprüfen lassen. Die Antigen-Selbsttests werden von den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt. Weiterhin gilt: Ohne ein negatives Ergebnis oder eine vollständige Impfung ist der Zutritt zum Gelände verboten.

Müssen sich Krippen- und Kitakinder testen lassen?

Nein. Allerdings müssen sich Erzieherinnen und Erzieher regelmäßig testen lassen, weil sie als Infektionsgefahrenquelle gelten.

Wie lange bleibt die Testpflicht noch bestehen?

Mindestens bis zum 20. Oktober, denn solange gilt die aktuelle Corona-Verordnung. Sollten die Infektionen in den kommenden Wochen signifikant zurückgehen und die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region an fünf aufeinander folgenden Tagen unter den Wert 10 sinken, muss nur noch einmal wöchentlich getestet werden. In er aktuellen Situation ist das aber eher unwahrscheinlich. Die Werte pendelten am Mittwoch zwischen 63 (Erzgebirge) und 20 (Landkreis Görlitz).

Was ist mit Elternversammlungen: Gilt dort 2G oder 3G?

Weder noch. „Für Sitzungen der Schulkonferenz und von Gremien der Eltern- und Schülermitwirkung sowie auch für Eltern-Lehrer-Gespräche, die auf dem Schulgelände stattfinden, müssen keine negativen Testnachweise vorgelegt werden“, heißt es aus Dresden. Allerdings muss bei den Zusammenkünften, so sie in Gebäude stattfinden, eine Maske getragen werden. 2G bedeutet, es gibt nur Zugang für von Corona Genesene und gegen das Virus Geimpfte. Bei der 3G-Regelung bekommen auch negativ Getestete Zugang.

Besteht Maskenpflicht für den Unterricht?

Sobald in einem sächsischen Kreis der Inzidenzwert 35 an fünf aufeinander folgenden Tag überschritten wird, gilt auch in Klassenräumen generell Maskenpflicht. Ausgenommen davon sind Grund- und primäre Förderschulen. In Leipzig ist das aktuell beispielsweise der Fall, auch in Dresden, im Erzgebirge, im Landkreis Sächsischen Schweiz-Osterzgebirge und im Kreis Zwickau sind die Zahlen höher. Sollte der Inzidenzwert fünf Tage in Folge wieder unter 35 sinken, entfällt die Maskenpflicht im Unterricht. Allerdings wird auch dann das Tragen noch empfohlen.

Wo kann die Maske in Oberstufen abgesetzt werden?

Auf dem Schulhof – wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Im Sportunterricht muss auch keine Maske getragen werden, beim Essen und Trinken ebenso wenig. Zudem gibt es eine Sonderregelung für Klausuren und Prüfungen: Dort können Masken auch in Räumen abgesetzt werden, falls die Schülerinnen und Schüler 1,5 Meter auseinander sitzen.

Kann ich mein Kind zu Hause lernen lassen?

Seit Beginn des neuen Schuljahres gilt in Sachsen wieder eine Schulbesuchspflicht. Das heißt, Kinder können nur im Krankheitsfall oder in besonderen Ausnahmefällen vom Präsenzunterricht befreit werden. Dazu muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Die Schulleitung entscheidet, ob dem Antrag stattgegeben wird. Klar ist aber: Digitales Homeschooling ist nicht mehr vorgesehen. Zudem warnt das Kultusministerium: Wenn Kinder nicht zur Schule geschickt werden, sich weigern an Tests teilzunehmen oder eine Maske zu tragen, kann dies ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zur Folge haben.

Wie ist die Infektionslage in Sachsens Schulen?

Aufgrund der regelmäßigen Testungen in den Schulen werden wahrscheinlich viele der Infektionen auch tatsächlich erkannt. In der vergangenen Woche haben sich laut Robert-Koch-Institut 530 sächsische Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren neu mit dem Corona-Virus infiziert. Zum Vergleich: Vor den Sommerferien wurde auch regelmäßig getestet und 30 Infektionen in der Altersgruppe registriert. Insgesamt gibt es etwa 500.000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen.

Von Matthias Puppe