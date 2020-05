Corona-Zettel und volle Klassen: Entscheidung an Sachsens OVG steht aus

Bautzen

Nach zwei Leipziger Gerichtsbeschlüssen zur Art und Weise, wie die Wiedereröffnung der Schulen und Kitas im Freistaat umgesetzt wird, richten sich die Blicke nun nach Bautzen. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) hatte angekündigt, die Entscheidungen aus der Messestadt am Oberverwaltungsgericht ( OVG) anfechten zu wollen.

Wie Gerichtssprecherin Norma Schmidt-Rottmann sagte, sei die erste Beschwerde des Ministeriums gegen die Kritik an der Aufhebung der Abstandspflicht in Grundschulen inzwischen eingegangen. „Allerdings fehlt hier noch die Begründung, warum der Beschluss angefochten wird“, so Schmidt-Rottmann am Dienstag. Das Ministerium habe einen Monat Zeit, diese nachzuliefern. „Dann geben wir auch der gegnerischen Partei noch Zeit, sich zu äußern. Erst danach wird es eine Entscheidung geben“, erklärte die Gerichtssprecherin.

Anzeige

Hinsichtlich der Kritik der Leipziger Richter an der täglich zu erbringenden Gesundheitsbestätigungen für Grundschüler und Kita-Kinder – auch „Corona-Zettel“ genannt, sei noch keine Beschwerde eingegangen, so Schmidt-Rottmann. Insofern ist noch offen, ob und wann hier eine Entscheidung getroffen werden kann.

Weitere LVZ+ Artikel

Richter monieren Grundrechtseingriff

Die Leipziger Richter hatten in beiden Beschlüssen moniert, dass teilweise Grundrechte durch die getroffenen Regelungen eingeschränkt werden. Das Verwaltungsgericht gab den entsprechenden Beschwerden von Leipziger Eltern statt. Bezüglich der am Montag geäußerten Kritik an den „Corona-Zetteln“ gibt es inzwischen allerdings auch einen gegenteiligen Beschluss eines anderen sächsischen Verwaltungsgerichts. Die Richter in Chemnitz lehnten die Beschwerde einer Mutter dagegen ab und bewerteten die tägliche Abgabe der Gesundheitsbestätigungen. Auswirkungen auf den generellen Bestand von Regelungen haben Beschlüsse nicht. Sie sind jeweils Einzelfallentscheidungen.

Wie das Kultusministerium am Montag erklärte, müssen die unterschriebenen „Corona-Zettel“ deshalb auch weiterhin jeden Tag für Grundschüler und Kita-Kinder abgegeben werden, damit die Kinder die Einrichtungen besuchen können. Hinsichtlich der Kritik an den aufgehobenen Abstandsregeln stellte das Ministerium es den Grundschülern allerdings frei, ob sie zu Hause oder in der Schule lernen. Diese Regel gelte bis zum 5. Juni, hieß es.

Lesen Sie auch

Von Matthias Puppe