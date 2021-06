Leipzig

Der Druck auf Leipzig Schulen ist hoch, aufgrund enormer Anmeldezahlen werden freie Plätze in Gymnasien beispielsweise oftmals nur im Losverfahren vergeben. Aber auch manche Oberschulen mussten zuletzt wieder Bewerberinnen und Bewerber ablehnen. Da ist Frust bei Betroffenen vorprogrammiert. Die Stadt Leipzig schaut nicht untätig zu, gibt vielmehr Millionensummen für Sanierungen und Neubauprojekte aus. Einige der neuen Gebäude werden zum kommenden Schuljahr fertig, in anderen braucht es noch etwas Zeit.

Mehr Kapazität bis zum September 2021

Allen voran kann die bisher im Interim unterrichtende Schule an der Karl-Heine-Straße im September nun tatsächlich in den sanierten Bau an eben jener umziehen. Die Gebäude am Palmengarten wurden für Leipzigs beliebtes Gymnasium fünfzügig geplant – aufgrund der enormen Anmeldezahlen wird es im Sommer nun aber sogar mit sechs fünften Klassen losgehen. Ebenfalls fix und fertig ist laut Stadtverwaltung jetzt die Georg-Christoph-Lichtenberg Schule in Grünau (Mannheimer Straße), und der Neubau der Wiederitzscher Oberschule an der Messeallee.

Auch in der ebenfalls sehr beliebten Gerda-Taro-Schule (Telemannstraße) können ab September sechs fünfte Klassen parallel unterrichtet werden – der dafür notwendige Erweiterungsbau ist zum kommenden Schuljahr fertig. Gleiches gilt für die Oberschule in Mölkau (Schulstraße), die laut Kommune auf Vierzügigkeit aufgestockt wurde.

Neubauten im Osten und Westen bis 2022

Neben Westen und Süden hat sich der Leipziger Osten zuletzt stark verjüngt – in Neuschönefeld und Volkmarsdorf sucht man ein Gymnasium aber bisher vergeblich. Ein solches wird bis 2023 auf einem Campus an der der Ihmelsstraße entstehen. Schon ein Jahr zuvor wird gegenüber die neue Oberschule Ihmelsstraße ihre Arbeit aufnehmen können, heißt es. Jene ist bisher noch im Interim in der Löbauer Straße untergebracht.

In Paunsdorf soll bis 2022 die reaktivierte Oberschule in der Hainbuchenstraße in den Startlöchern stehen. In Grünau wird bis dahin angeblich auch eine Oberschule vis-a-vis zum dann ebenfalls fertigen Neubau des Max-Klinger-Gymnasiums Kinder aufnehmen können.

Zuwächse bei Gymnasien bis 2023 und 2024

Abgesehen vom Campus Immelsstraße soll 2023 auch in zwei weiteren Gymnasien die erste Stunde schlagen: im fünfzügigen Neubau an der Prager Spitze (bisher noch am Barnet-Licht-Platz) sowie in einem ebenfalls fünfzig geplanten Gymnasium im neuen Viertel westlichen des Hauptbahnhofs. Die Umsetzung von letzterem Projekt liegt ebenso in privaten Händen, wie der eigentlich geplante Campus Dösner Weg (Oberschule und Gymnasium) hinter dem bayrischen Bahnhof, für den es bisher noch kein Fertigstellungsdatum gibt.

Sicher ist dagegen wohl, dass im Schraderhaus in Reudnitz (Täubchenweg) bis 2024 ein komplett neues Gymnasium mit jeweils vier parallelen Klassen entstehen wird. Die Stadt Leipzig hatte das frühere Fabrikgebäude 2018 erworben, ein Baubeschluss liegt nun im Stadtrat. Bis dahin soll zudem an der Messeallee in Wiederitzsch neben der Oberschule auch ein weiters Leipziger Gymnasium stehen.

Die Georg-Schumann-Oberschule im Zentrum-Ost (Glockenstraße) gehört zu den ältesten Schulgebäuden der Stadt. Bis 2024 soll auch sie komplett saniert werden, heißt es weiter. Im selben Jahr möge zudem die Paul-Robeson-Schule in Wahren (Jungmannstraße) in neuem Glanz erstrahlen. Die Oberschule am Adler (Antonienstraße) muss darauf noch bis mindestens 2026 warten.

Lesen Sie auch Andrang in Leipzigs Gymnasien und Oberschulen – 154 Kinder gehen leer aus

Schulamt: Einrichtungen stehen untereinander im Wettbewerb

Ob das reicht, um den besonders starken Geburtenjahrgängen 2015 und 2016 viele Absagen in Gymnasien und Oberschulen zu ersparen? „Grundsätzlich wird es immer Schulen geben, bei denen die Nachfrage nach Plätzen höher ausfällt, als die Kapazitäten bestehen“, so ein Sprecher aus dem Amt für Schule. Die Bildungseinrichtungen erfüllten schließlich nicht nur Pflichtaufgaben, sondern stünden auch untereinander im Wettbewerb um die Schülerinnen und Schüler. Das zeige sich an öffentlichwirksamen Angeboten, aber auch an unterschiedlichen Schulkonzepten und pädagogischen Ideen.

„Erweiterungen an Schulen, um eine erhöhte Nachfrage zu befriedigen, sind nur eingeschränkt möglich und werden dann auch realisiert“, heißt es weiter. Sollte sich das Wachstum der Stadt allerdings weiter verlangsamen, könne sich mittel- bis langfristig auch der Druck bei den Anmeldungen generell wieder etwas verringern.

Bisher ging es bei Leipzigs Schülerzahlen zumindest steil nach oben. In den vergangenen zehn Jahren sind in den Bildungseinrichtungen 20.000 Mädchen und Jungen dazu gekommen. Im Vergleich zur ohnehin schon enormen Bevölkerungsentwicklung Leipzigs war die Steigerung bei Schülerinnen und Schülern doppelt so hoch (33 % gegenüber 15 %). Die Zahl der aktiven Gymnasien in Leipzig stieg laut Kommune seit 2010 von 20 auf 24 an, die der Oberschulen von 28 auf 34.

Von Matthias Puppe