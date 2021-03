Ein Jahr Schule trotz Corona: Der schmerzhafte Schritt ins digitale Lernen 

Dresden

Vor einem Jahr trauten Kinder und Jugendliche in Sachsen ihren Ohren kaum: Keine Ferien, kein Wochenende – aber trotzdem nicht zur Schule müssen? Hurra! Angesichts eines bisher unbekannten und aggressiven Virus ließ Kultusminister Christian Piwarz (CDU) die Schulbesuchspflicht erstmals am 18. März 2020 für ein paar Wochen aussetzen. Als sich die zweite Virus-Welle nach dem spätsommerlichen Laissez-faire dann noch zehnfach höher auftürmte, blieben Schülerinnen und Schüler erneut zu Hause. Ein Großteil der Oberstufe harrt dort bis heute aus.

Zwölf Monate nach jenem 18. März ist das erste Jubilieren längst verhallt, sehnen sich Kinder und Jugendliche vielmehr nach einer Rückkehr auf die Schulbank. „Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass sich Schüler freiwillig wünschen, endlich wieder in die Schule gehen zu können“, sagt der Kultusminister beim Blick in den Rückspiegel. Schüler und Eltern hätten in der Zwischenzeit „schmerzlich erfahren, was Schule tagtäglich leistet und wie wichtig dieser strukturierte und professionelle Bildungsalltag für die Kinder und die Familie insgesamt ist“, so Piwarz.

Eine Runde Bruchrechnen oder doch lieber Fortnite?

Der Schmerz verbarg sich hinter dem schnittig-modernen Wort „Homeschooling“, dessen deutsche Übersetzung „heimische Lernzeit“ tatsächlich etwas entbehrungsreicher klingt. Über Wochen und Monate musste jeden Tag aufs Neue der eigene Schweinehund überwunden, mit technischen Widrigkeiten gekämpft und unbekannte Lerninhalte im Alleingang erarbeitet werden. Weil nicht nur Jugendliche plötzlich in der Eigenverantwortung standen, gerieten auch Eltern bald in die tägliche Pflicht. Nicht wenige der Lernenden blieben zwischen „lieber noch eine Runden Fortnite spielen“, „Mama ich versteh Bruchrechnung nicht“ oder „Lernsax ist schon wieder down“ auf der Bildungsstrecke zurück.

„Der ständige Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling im letzten Jahr war für uns Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung. Digitaler Unterricht erfordert Geduld, Motivation und technische Ressourcen – vielen Schülerinnen und Schülern fehlte oft mindestens einer dieser Faktoren“, sagt Joanna Kesicka. Laut der Vorsitzenden des Landesschülerrates wurden die Hürden beim Homeschooling immer sichtbarer, je länger der digitale Unterricht andauerte. „Das letzte Jahr hat uns vor allem eines gezeigt: digitaler Unterricht kann keinen Präsenzunterricht ersetzen.“ Das sieht Kultusminister Piwarz genauso: „Der Lernerfolg hängt maßgeblich vom direkten Kontakt des Lehrers mit den Schülern ab“. Nur der Unterricht in den Schulen könne Bildungsungerechtigkeiten verkleinern.

Ringen mit digitalen Mindeststandards

Weil dieser direkte Draht im Klassenzimmer aber eben über weite Strecken unmöglich war, musste Fernunterricht in die Bresche springen. „Nach einem Jahr sind wir beim digitalen Unterricht zwar einen guten Schritt vorangekommen, aber noch längst nicht dort angekommen, wo digitaler Unterricht für alle ganz selbstverständlich läuft“, sagt der Kultusminister heute und spricht von einem Prozess, der bis Ende 2024 weiterzuführen sei.

Von nur „etwas Luft nach oben“, kann aus Schülersicht im Frühjahr 2021 zumindest nicht die Rede sein. Noch immer seien die Möglichkeiten je nach Schule und Klasse zu unterschiedlich – auch ungeachtet der technischen Voraussetzungen. „Mindeststandards wie regelmäßige Kommunikation zwischen der Schülerschaft und Lehrerschaft, Durchführung von Videokonferenzen oder Konsultationsmöglichkeiten müssen ein Jahr nach Beginn der Pandemie an den Schulen sitzen“, sagt Joanna Kesicka. Sie hätte sich deshalb schon im vergangenen Jahr gewünscht, dass der Minister die Lehrerschaft diesbezüglich mehr in die Pflicht nehme.

Piwarz: Arbeitsblätter einstellen reicht nicht

Christian Piwarz entgegnet: „Wir haben von Anfang an klar kommuniziert, dass allein das Einstellen von Arbeitsblättern nicht ausreichend ist und eine Kommunikation zwischen dem Lehrer und den Schülern stattfinden muss.“ Aber zur Wahrheit gehöre auch: „Leider hat das nicht überall funktioniert.“ Zudem habe Sachsen auch beim zentralen Bildungsportal Lernsax „zu Beginn der häuslichen Lernzeit keinen guten Start hingelegt. Das war nicht in Ordnung und die Enttäuschung bei Lehrern, Eltern und Schülern war berechtigt“, so der Unionspolitiker.

Es sollte nicht so bleiben. Wie Piwarz erklärt, sei im Sommer kräftig ins Portal investiert, die Benutzerfreundlichkeit überarbeitet und auch mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt worden. Als sich dann zum Start der zweiten Auszeit Hackerangriffe mehrten, kam ein weiteres Sicherheitssystem dazu. „Aktuell läuft Lernsax stabil, trotzdem ist es immer wieder zu massiven DDOS-Attacken kommt“, so Piwarz.

Pandemischer Schub ins digitale Zeitalter

Auch wenn Unterricht hoffentlich bald wieder für alle im Klassenzimmer stattfinden kann, werden die Erfahrungen der vergangenen Monate nicht in der Schublade verschwinden. Da sind sich beide Seiten sicher: „Die Pandemie hat der Schule einen Schub ins neue digitale Zeitalter verschafft. Viele Schulen, die sich bisher noch nicht auf den Weg gemacht hatten, digitale Medien in den Unterricht konsequent mit einzubeziehen, haben jetzt den ersten entscheidenden Schritt einfach machen müssen. Diesen positiven Antrieb werden wir weiter nutzen“, sagt der Kultusminister.

Schülersprecherin Joanna Kesicka fordert, dass Digitalisierung im Freistaat auch langfristig auf der Agenda bleibt. „Sachsen hat großen Aufholbedarf bei dem Punkt, wie man Digitalisierung als Unterstützung zum analogen Unterricht am besten einsetzt – von Medienbildung über Aufklärung zu Gefahren des Internets. Digitale Bildung im analogen Klassenzimmer muss auch in Sachsen die Zukunft sein. Hier müssen jetzt gute pädagogische Konzepte her.“

Von Matthias Puppe