Leipzig

Seit Montag sind Sachsens Schülerinnen und Schüler in sogenannter „häuslicher Lernzeit“, weil Bildungseinrichtungen im harten Lockdown geschlossen wurden. Damit ist das Webportal „ LernSax“ wieder zum zentralen Element der Unterrichtsgestaltung geworden. Hier werden den Kindern Aufgaben gestellt, können Klassenkonferenzen und Chats abgehalten werden, müssen Ergebnisse hochgeladen werden. Seit Montag ist das alles praktisch aber unmöglich, weil ein umfassender Cyberangriff das Portal weitgehend lahmlegt hat. Wieder einmal. Erste Ermittlungsergebnisse deuten nun in Richtung eines Nachbarlandes. In der Folge des Angriffs verzweifeln nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Eltern.

„Es ist ja nicht das erste Mal. Wir sind schon eine Woche länger im Homeschooling und auch da war das Portal bereits kaum zu erreichen“, sagt Anja Noeller. Sie ist Mutter einer Zehnjährigen, die auf ein Leipziger Gymnasium geht. Eigentlich sollte Ihr Tochter die letzten Meter auf dem Weg zu den Weihnachtsferien mit Hilfe des „ LernSax“ meistern können. „Aber es funktioniert kaum. Das ist ganz schon nervig alles. Die Lehrer stellen ja auf dem Portal nicht nur Aufgaben zum Download ein, ältere Kindern müssen dort ja auch verschiedene Dinge erledigen“, sagt die Messestädterin. Das ist nun mindestens sehr erschwert.

Schüler, Eltern und Lehrer überfordert

Ähnliches ist seit dem Wochenstart vielfach in Chatgruppen von Eltern zu lesen, bei Lehrern trudelten massenweise E-Mails von verzweifelten Schülern ein. Die technischen Probleme machen das ohnehin anspruchsvolle „häusliche Lernen“ noch schwieriger. Im Sächsischen Kultusministerium kennt man die Sorgen und versichert: Die Kapazitäten des Portals sind eigentlich ausreichend. Seit den Server-Überlastungen beim ersten Lockdown im Frühjahr wurde erheblich aufgestockt, auch die Software noch einmal überarbeitet. Das Problem jetzt ist eher krimineller Natur.

„Vergangene Woche war ’ LernSax’ bereits Gegenstand eines DDoS-Angriffs, am Montag erfolgte dann ein Hackerangriff auf eine Lernplattform eines deutschlandweit bekannten Schulbuchverlages“, sagt Ministeriumssprecher Dirk Reelfs. Weil das sächsische Portal auf derselben Hintergrund-Technologie basiert und auf demselben Server betrieben wird, sei am Montag auch das sächsische Portal betroffen gewesen.

Kultusminister: „Es tut mir leid“

Auch am Dienstag war Besserung kaum in Sicht: Login nur bedingt möglich, lange Ladezeiten, Verbindungen brachen einfach ab. „.Infolge des gestrigen Angriffes musste das betroffene Rechenzentrum in Karlsruhe im laufenden Betrieb technische Umstellungen vornehmen“, sagt der Ministeriumssprecher. Die in der Nacht durchgeführten Systemveränderungen hätten dann aber leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht, eher die Verfügbarkeit noch weiter beeinträchtigt.

Techniker arbeiteten fieberhaft und suchten weiter nach Lösungen. „Wir sind mindestens ebenso verärgert über die Probleme mit „ LernSax“ wie die zahllosen Schüler und Eltern. Es tut mir leid, dass diese Probleme infolge der Hackerattacke aufgetreten sind“, so Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) am Dienstag. Um zukünftig solchen Probleme aus dem Weg zu gehen, werde für das Karlsruher Rechenzentrum nun ein zusätzliches Schutzsystem aufgebaut.

Erste Spur führt nach Frankreich

Sehr ernst werden die Probleme auf den Schulportalen inzwischen auch im Karlsruher Polizeipräsidium genommen. „Weil die betroffene Firma hier ansässig ist, haben wir die Ermittlungen übernommen. Die Kollegen haben Logfiles angefordert, werden IP-Adressen auswerten“, so Sprecher Ralf Minet gegenüber der LVZ. Bei den Angriffen habe es sich um sogenannte DDoS-Attacken (deutsch: Verteilter Dienstverweigerungsangriff) gehandelt. Diese werden von einer großen, aber auch koordinierten Zahl von Computern geführt und zwingen das System so in die Knie. Das macht es praktisch unmöglich, die oder den Angreifer einfach zu blockieren.

„Erste Hinweise auf die Täter führen in Richtung Frankreich“, so Minet am Dienstag. Letztlich seien die Recherchen aber schwierig, weil beispielsweise IP-Adressen meist nur noch anonymisiert verwendet werden. Die Ermittlungen werden ergebnisoffen geführt, so der Polizeisprecher. Denkbar sei zumindest, dass die Angriffe aus Richtung eines Konkurrenten des Softwareherstellers kommen oder dass Schüler selbst versuchten, das Portal lahmzulegen.

Von Matthias Puppe