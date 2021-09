Leipzig

Man möchte es kaum für möglich halten, dass in Leipzig noch immer Kinder gegen ihren Willen Russisch lernen müssen. Ausgerechnet in der Stadt der Friedlichen Revolution, die sich 1989 auch gegen das engstirnige Bildungssystem der DDR erhoben hatte. Doch das Kant-Gymnasium in der Südvorstadt hat es mit dem neuen Schuljahr besonders hart getroffen.

Ab der fünften Klasse wird an Sachsens weiterführenden Schulen Englisch unterrichtet. Ab der Sechsten kommt eine zweite Fremdsprache hinzu. Französisch, Spanisch, Italienisch, Latein – an mehr als 25 Gymnasien im Freistaat gehört ab der Sechsten auch Russisch zum Angebot. In aller Regel können die Kinder vorab ein oder zwei Wünsche für ihre zweite Fremdsprache einreichen. Doch ob sie die dann tatsächlich lernen dürfen, darüber entscheidet meist eine Lotterie.

„Putin-Reich tritt Menschenrechte mit Füßen“

Andreas Engelmann findet das unsäglich. „Ich war selber ein Russisch-geplagtes Kind, konnte damit nie etwas anfangen“, sagt der Erzieher aus Leipzig. „Für mich ist das Putin-Reich noch immer eine Diktatur, die die Menschenrechte mit Füßen tritt.“ Trotzdem muss das mittlere Kind der Familie nun seit wenigen Tagen die Sprache mit den kyrillischen Buchstaben büffeln. „Dabei hießen seine Wünsche Spanisch oder Französisch – Russisch auf keinen Fall“, sagt der Vater.

Das Leipziger Kant-Gymnasium, an dem das Kind gerade in die sechste Klasse gekommen ist, stellt gemäß der Vorgaben aus dem Sächsischen Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) stets auch eine Russisch-Klasse zusammen. Neben der Spanisch- und der Französisch-Klasse, für die es zur Genüge Interessenten gibt. Hingegen meldeten sich für Russisch unter den 84 Eleven in der neuen Klassenstufe nur fünf Kinder freiwillig, berichtet Elternrat Jörn Damkröger. „In der Folge mussten 23 ausgelost werden, die jetzt gegen ihren Willen die Russisch-Klasse auffüllen.“

Heike Palluch, die Schulleiterin vom Leipziger Kant-Gymnasium, strebt eine Lösung an, bei der Russisch nur noch auf freiwilliger Basis unterrichtet würde. Die alljährliche Fremdsprachen-Lotterie könnte damit in Zukunft entfallen. Quelle: André Kempner

Nicht nur Andreas Engelmann hatte sich vergeblich ans LaSuB gewandt, um eine andere Lösung zu erreichen. Viele Eltern sind empört, dass die Behörde in ihren Antworten einfach nur auf die Schulordnung für Sachsens Gymnasien verwies, erzählt er. Dort steht in Paragraf 17: „Ein Rechtsanspruch auf Erteilung von Unterricht in einer bestimmten Fremdsprache besteht nicht.“

Interesse für Russisch am Kant stark rückläufig

Das könne doch nicht das letzte Wort sein, kritisiert ebenso die bisherige Elternratsvorsitzende Simone Sauder. Sie sagt: „Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die sich für Russisch entscheiden, ist bei uns seit Langem stark rückläufig. Das sollte auch das LaSuB in seiner Planung berücksichtigen.“

Eigentlich gehöre es zur Aufgabe von Gymnasien, die individuellen Fähigkeiten und Neigungen junger Menschen zu fördern, ihnen eigene Schwerpunktsetzungen zu ermöglichen, ergänzt Elternrat Damkröger. „Vom Profil-Unterricht bis zur Wahl der Leistungskurse funktioniert das gut. Uns leuchtet nicht ein, warum es bei der zweiten Fremdsprache nicht gehen soll.“ Den Sprachen werde damit vom Kultusministerium eine untergeordnete Rolle zugewiesen. „Dabei ist doch klar, wie die Motivation der Kinder ausfällt, wenn fast die ganze Klasse lieber anderen Unterricht hätte.“

Sachsen will slawische Sprachen fördern

LaSuB-Sprecher Roman Schulz verteidigt die Regelung. Der Freistaat wolle auch slawische Sprachen fördern, schaffe damit ein vielfältiges Angebot. In grenznahen Regionen gebe es öfter Polnisch oder Tschechisch als zweite Fremdsprache, wofür Russisch zugleich eine gute Brücke sei. „Wenn die Schule das nicht mehr möchte, müsste sie einen entsprechenden Antrag stellen“, erklärt Schulz. Doch einfach sei eine Änderung in diesem Bereich nicht. Denn eine Mindestzahl an Gymnasien solle Russisch beibehalten, um Schulwechsel – etwa bei Umzügen – zu vereinfachen.

Den Eltern und Schülern am Kant-Gymnasium geht es aber auch gar nicht darum, Russisch komplett zu verbannen. Es sei die Sprache von Puschkin und Dostojewski, betont Vater Andreas Engelmann. „Wer Russisch lernen möchte, soll das sehr gern tun. Auch da gibt es tolle Lehrerinnen und Lehrer. Was mich aber absolut stört, ist der Zwang wie zu DDR-Zeiten bei Kindern, die das nicht wollen.“

Freiwillige Lerngruppe wäre eine Lösung

Laut Schulleiterin Heike Palluch kann sich das Pech beim Losen später unter Umständen zu einem handfesten Nachteil entwickeln. „Für eine ganze Reihe an Studienrichtungen sind zwei moderne Fremdsprachen mit entsprechendem Auslandssemester verpflichtend.“ Dabei nehme die internationale Bedeutung von Russisch ab. Als Lösung schwebe ihr das Einrichten einer zusätzlichen Lerngruppe für die Russisch-Interessenten am Kant-Gymnasium vor, sagt die Schulleiterin. „Bei den Fremdsprachen haben wir keinen Lehrkräfte-Mangel. Im Profilunterricht ab der achten Klasse ist es auch durchaus möglich, eine Lerngruppe mehr zu bilden als Klassen vorhanden sind. Nur bei der zweiten Fremdsprache dürfen wir das bisher nicht.“

Von Jens Rometsch