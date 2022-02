Kinder wegen Corona zu Hause: Viele Ausfälle unter Sachsens Eltern

Leipzig/Dresden

Die Corona-Infektionen unter Kindern und Jugendlichen sowie Schließungen von Kitas und Schulen hatten in Sachsen zuletzt auch erhebliche berufliche Ausfälle bei den Eltern zur Folge. Im vergangenen Jahr verzeichneten zwei der größten Krankenkassen, AOK Plus und Techniker (TK), eine Verdopplung der Kinderkrankengeld-Anträge ihrer Mitglieder im Freistaat. Diese Zahlung steht Erziehungsberechtigten zu, wenn diese aufgrund der Pflege ihrer kranken Kinder nicht arbeiten können. Seit 2021 wird Kinderkrankengeld auch dann gezahlt, wenn Minderjährige bis 12 Jahre aufgrund von Schulschließungen zu Hause lernen müssen und Eltern deshalb gefordert sind.

Für AOK-Plus-Sprecherin Hannelore Strobel ist diese Regelung ein Akt gesellschaftlicher Solidarität. „Viele Eltern haben sich ja in den vergangenen zwei Jahren zeitweise gestresst und überfordert gefühlt, gleichzeitig im Homeoffice zu arbeiten und parallel die Kinder zu betreuen, weil Schulen und Kindereinrichtungen geschlossen waren und sind. Wenn man dann Anspruch auf eine Lohnersatzleistung hat, die die Beitragszahler der gesetzlichen Krankenkassen bezahlen, dann heißt das auch, Eltern werden eben nicht allein gelassen.“

Bei der sächsischen AOK Plus wurden 2021 gut 450.000 Inanspruchnahmen von Kinderkrankengeld erfasst – im ersten Pandemiejahr waren es noch 240.000 gewesen. Allein in der Stadt Leipzig nahmen in den vergangenen zwölf Monaten 92.000 Eltern die Ersatzzahlung in Anspruch (2020: 52.000), so Strobel. Bei der Techniker Krankenkasse wurden im selben Zeitraum 30.000 Anträge auf Kinderkrankengeld gestellt (2020: 16.800). „Davon entfallen etwa ein Drittel auf das im letzten Jahr neu eingeführte erweiterte Kinderkrankengeld“, so TK-Sprecherin Katrin Lindner gegenüber der LVZ.

Weniger normale Erkältungen, dafür 75.000 Corona-Fälle

Die Anträge spiegelten einerseits gut die landesweiten Schließungen von Schulen und Kitas wieder. „Außerdem ist auffallend, dass wir in den Wintermonaten und im Frühjahr normalerweise einen Anstieg von Erkältungskrankheiten haben, doch im letzten Jahr wurde das reguläre Kinderkrankengeld in diesen Monaten vergleichsweise selten beantragt“, so Lindner weiter.

Lediglich 60 Grippe-Fälle gab es 2021 sachsenweit unter den 12-Jährigen und Jüngeren. So wenige wie seit 20 Jahren nicht. Auch bei anderen meldepflichtigen Kinderkrankheiten wie Scharlach (107) und Windpocken (344 Fälle) verzeichnete das Robert Koch-Institut die mit Abstand niedrigsten Werte seit Jahrzehnten. Stattdessen wurden 2021 in der Altersgruppe von Kita-Kindern, Grundschülerinnen und Grundschülern in Sachsen mehr als 75.000 Corona-Infektionen registriert. Diese hatten mindestens jeweils eine Quarantäne zur Folge, nicht selten litten die Betroffenen aber auch Krankheitssymptomen.

Corona-Kinderkrankengeld erst seit Anfang 2021 möglich

Ende Januar 2021 reagierte das Bundesfamilienministerium, erhöhte die Zahl der möglichen Krankheitstage für jedes Elternteil und schuf die Möglichkeit, auch beim Homeschooling Ersatzleistungen zu beantragen. Im Februar 2021 seien dann bei der Techniker die meisten Anträge auf Corona-Kinderkrankengeld gestellt worden, sagt Lindner.

Im Herbst kehrte die Pandemie dann erneut zurück, diesmal ohne Aussetzung des Präsenzunterrichts. In der Folge hätten viele Eltern auch „regulär“ Kinderkrankengeld in Anspruch genommen. „Im Oktober 2021 verzeichnete die TK annähernd doppelt so viele Anträge auf Kinderkrankengeld wie in den Vorjahren 2019 und 2020.“, so Sprecherin Lindner. Ähnlich das Bild im November: Auch in diesem Monat waren die regulären Kinderkrankengeld-Anträge bei der TK höher als zuvor. Die TK-Sprecherin sieht hier eine Analogie zum Corona-Infektionsgeschehen im Freitag.

Jedes in einer gesetzlichen Krankenkasse versicherte Elternteil kann aktuell jährlich 20 Krankheitstage pro Kind nehmen, um den erkrankten oder vorübergehend vom Präsenzunterricht ausgeschlossenen Nachwuchs zu Hause zu betreuen. Voraussetzung ist, dass die Kinder nicht älter als 12 Jahre sind und die Schule per Anordnung geschlossen wurde.

Von Matthias Puppe