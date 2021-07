Dresden

Leistungsdruck, Frontalunterricht, Chancengleichheit – Lucie Künzel (16) erlebt in ihrem Alltag viel Kritik am sächsischen Bildungssystem. Die LVZ hat die Fragen der Leipziger Schülerin und Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (46, CDU) zusammengebracht. Landeskorrespondent Andreas Debski hat das Interview schließlich zusammengefasst.

Ich nehme in meinem schulischen Umfeld einen starken Leistungsdruck wahr und habe oft das Gefühl, es würde „Teamgeist“ oder ein „Gemeinschaftsgefühl“ fehlen. Besonders durch das Homeschooling und die Isolation hat sich diese Tendenz noch verstärkt. Haben Sie diesbezüglich Ideen oder Ansätze, das „Wir“ in den Schulen stärker hervorzuheben?

Als die Schülerinnen und Schüler aus der häuslichen Lernzeit zurückgekehrt sind, haben wir die Schulen gebeten, noch stärker als sonst auf die individuellen Belange einzugehen. Also auch auf die familiären Verhältnisse, das soziale Umfeld. Es sollte ganz bewusst keine Notenrallye bis zu den Sommerferien stattfinden. Ich weiß aber, dass dies nicht überall so gehandhabt wurde.

Zur Person Lucie Künzel wird am Sonntag 17 Jahre. Die gebürtige Leipzigerin geht auf das Schiller-Gymnasium und hat sich für die Leistungskurse Deutsch und Geschichte entschieden, womit sie „mittlerweile sehr zufrieden“ ist. Welche Richtung sie nach dem Abitur einschlagen möchte, kann sie heute noch nicht sagen. „Ich denke momentan an ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Jahr Gemeinschaftsarbeit und Selbstfindung für eine bessere Orientierung und eine neue Perspektive“, blickt die Fast-17-Jährige voraus.

Wie soll aber das Gemeinschaftsgefühl entstehen?

Beispielsweise haben wir ganz bewusst Klassenfahrten nach dem Lockdown möglich gemacht – damit sich die Schülerinnen und Schüler wieder zusammenfinden können. Auch innerhalb der Schulen soll es Angebote geben, die nicht zwingend etwas mit dem Unterricht zu tun haben müssen. Schule ist viel mehr als die reine Wissensvermittlung. Das müssen wir stärker umsetzen.

Lucie Künzel (16) geht auf das Leipziger Schiller-Gymnasium und hat sich für die Leistungskurse Deutsch und Geschichte entschieden. Quelle: André Kempner

Da die häusliche Situation vieler Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich ist, resultieren daraus verschiedene Lernvoraussetzungen. Die Verfügbarkeit von Technik, die Bildung der Elternteile oder die psychischen Belastungen sind Faktoren, die das Lernen zu Hause zu einer großen Herausforderung gemacht haben. Wie könnte man mehr Chancengleichheit erreichen?

Das geht nur, indem man jeden Einzelnen betrachtet – und individuell fördert. Das Problem reicht so weit, dass Schülerinnen und Schüler dem Bildungssystem verloren zu gehen drohen. Deshalb muss ab dem neuen Schuljahr punktgenau gefördert werden. Schon jetzt ist klar: Die Defizite lassen sich nicht binnen weniger Wochen aufholen. Wir werden viel Zeit brauchen, mindestens das gesamte nächste Schuljahr.

„Es wäre falsch, das gesamte Schuljahr zu wiederholen“

Noch mal zur Technik: Wie können Kinder und Jugendliche unterstützt werden, deren Elternhäuser sich keine Extra-Laptops leisten können?

Mit Hilfe des Digitalpaktes haben wir es geschafft, dass hierfür Geräte in den Schulen zur Verfügung stehen müssten – die an die bedürftigen Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden können. Die Fördersummen sind vollständig ausgezahlt worden. Vielleicht gab es hin und wieder Lieferschwierigkeiten, aber jetzt müssten überall Geräte zur Verfügung stehen. Wenn es Probleme gibt, sollten Eltern auf die Schulen zugehen.

Sehen Sie Möglichkeiten, sozial schwächere Schülerinnen und Schüler auch im häuslichen Umfeld intensiver zu unterstützen?

Juristisch ist es äußerst schwierig, in die einzelnen Familien zu gehen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass es in der Schule möglichst viele Angebote – auch außerhalb des Unterrichts – gibt. Doch das setzt stets voraus, dass wir im kommenden Jahr durchgängig Präsenzunterricht haben werden.

Zur Person Christian Piwarz (46) ist gebürtiger Dresdner und Rechtsanwalt. Im Jahr 2006 kam der ehemalige Landesvorsitzende der Jungen Union als Nachrücker in den sächsischen Landtag. Von 2009 bis 2017 war Piwarz der erste stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion. Mit dem Regierungswechsel im Dezember 2017 holte ihn der neue Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ins Kabinett, in dem er seither für das Kultusressort zuständig ist. Piwarz hat drei Kinder, sein großes Hobby ist zudem American Football. Er ist Mitglied der Dresden Monarchs und seit 2005 ehrenamtlicher Präsident des American-Football-Verbandes Sachsen. Bis zur seiner Ministerberufung war Piwarz auch Pressesprecher des American-Football-Verbandes-Deutschland. Die Zulassung als Anwalt ruht momentan.

Aus welchem Grund sollte es kein zusätzliches Schuljahr für alle Jahrgangsstufen geben, in dem der verpasste Stoff hätte nachgeholt werden können?

Es ist zwar ein schwieriges Schuljahr gewesen, aber es fand Schule statt – mit entsprechenden Lernerfolgen. Es wäre falsch, das gesamte Schuljahr zu wiederholen, weil damit den Kindern und Jugendlichen auch ein Lebensjahr genommen würde. Vielmehr muss es jetzt darum gehen, das „Liegengebliebene“ aufzuholen. Inwieweit es im Einzelfall besser ist, die Klassenstufe zu wiederholen, müssen die Lehrerinnen und Lehrer entscheiden.

Christian Piwarz ist seit Dezember 2017 sächsischer Kultusminister. Quelle: André Kempner

Ist der wahre Grund nicht vielmehr, dass für die Wiederholung des gesamten Schuljahres schlichtweg die Lehrerinnen und Lehrer fehlen?

Natürlich würde es enorme Personalprobleme geben. Aber nicht nur das – auch die Räume stehen in den Schulen gar nicht zur Verfügung. Schon jetzt kommen Städte wie Leipzig oder Dresden mit dem Bauen nicht mehr hinterher.

„Durch die Schulschließungen hat die Chancengerechtigkeit gelitten“

Aus meiner Sicht sind im vergangenen Jahr die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler noch stärker geworden, die Leistungsschwachen dagegen schwächer – und diese Tendenz nimmt immer mehr zu. Sehen Sie Möglichkeiten, um diese Entwicklung einzudämmen oder für eine bessere individuelle Förderung?

Durch die Schulschließungen hat die Chancengerechtigkeit in der Tat gelitten. In den vergangenen Jahren haben wir bereits einige Veränderungen vorgenommen. Dazu zählen eine stärkere Praxisorientierung und die Etablierung von multiprofessionellen Teams, wie zum Beispiel durch die Einstellung von Schulassistenten. Damit sollen Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden – um sich auf die Schülerinnen und Schüler konzentrieren zu können..

Linke-Chefin Janine Wissler hat zuletzt eine systematische Benachteiligung von sozial Schwächeren im Bildungssystem kritisiert. Was muss sich diesbezüglich in Sachsen ändern?

Das ist der alte Streit: Soll es – wie bei uns – ein gegliedertes Schulsystem geben oder eine Gemeinschaftsschule für alle? Mit holzschnitzartiger Kritik aus der Mottenkiste kommen wir aber nicht weiter. In Sachsen gibt es viele Wege, die auch Kinder aus bildungsfernen Schichten gehen können, auch wenn diese Wege häufig schwieriger sind. Die Bildungsstudien haben uns immer wieder bescheinigt, dass die soziale Herkunft in Sachsen im Vergleich zu anderen Ländern am wenigsten eine Rolle spielt.

„Der Frontalunterricht spielt schon heute nicht mehr die dominierende Rolle“

Soll in den nächsten Jahren der Frontalunterricht die gängige Unterrichtsmethode bleiben oder streben Sie an, mehr interaktive Modelle in den Schulalltag zu integrieren?

Der Frontalunterricht spiel schon heute nicht mehr die dominierende Rolle. Natürlich gibt es Lehrerinnen und Lehrer, die sehr gute Ergebnisse durch den Frontalunterricht erzielen. Doch schon heute gibt es einen Mix, unter anderem mit Projektarbeiten und anderen interaktiven Modellen. Auch mit Blick auf die Erfahrungen aus dem Homeschooling werden diese Varianten noch deutlich zunehmen.

Ist es auch eine Altersfrage, wie unterrichtet wird?

Nur zum Teil. Es wäre ein Fehler zu meinen, der Frontalunterricht würde nur von Älteren favorisiert. Lehrerinnen und Lehrer haben die Freiheit, ihre pädagogischen Konzepte umzusetzen.

Planen Sie eine generelle Reform des Bildungssystems in der nächsten Zeit?

Ich warne immer davor, das Bildungssystem generell umkrempeln zu wollen. Diejenigen Bundesländer, die solche Schritte gegangen sind, haben keine guten Erfahrungen gemacht. Deshalb sollten wir nicht über eine Revolution sprechen, sondern über eine Evolution – also eine Weiterentwicklung. Und genau das läuft in Sachsen gerade. Über allem steht die Frage: Was sollen Jugendliche heute können, wenn sie aus der Schule kommen? Dabei geht es längst nicht nur um Wissen, sondern vielmehr um Fähigkeiten und Kompetenzen.

„Sachsen hat weiterhin Fächer, deren Inhalt schon am Namen erkennbar ist“

Konzentriert sich Sachsen zu sehr auf die Naturwissenschaften?

Wenn man sich die Vergleichsstudien anschaut, ist es tatsächlich so, das Sachsen immer dort punktet, wo es um mathematische und naturwissenschaftliche Kenntnisse geht. Dieser Bereich wird auch in Zukunft wichtig sein – doch reicht allein nicht aus. Deshalb haben wir schon einiges geändert: Die politische und digitale Bildung wurden und werden noch ausgebaut, Sprachen und auch Medienkompetenz haben ein stärkeres Gewicht erhalten. Dabei ist mir aber wichtig: Sachsen hat weiterhin Fächer, deren Inhalt schon am Namen erkennbar ist.

Aber wäre nicht viel mehr fächerübergreifender Unterricht notwendig?

Diese Kritik gab es schon, als ich Schüler gewesen bin. Ich empfehle dann immer: Schaut bitte mal in die Lehrpläne. In Sachsen sind zum Schuljahr 2019/20 alle Lehrpläne überarbeitet worden – um unter anderem solche Verbindungen und Querverweise umsetzen zu können. Allerdings muss die sogenannte Anwendungskompetenz einen größeren Stellenwert einnehmen: Sprich, wie die Theorie zur Praxis wird.

Von Andreas Debski