Wie in jedem Jahr müssen sich auch 2021 wieder sächsische Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen für die Aufnahme an Gymnasien und Oberschulen bewerben. In vielen Leipziger Bildungseinrichtungen reichen die Plätze aber nicht für alle. Wir haben detaillierte Daten, in welchen Schulen die Chancen zuletzt am geringsten waren und wo es keine Beschränkungen gab.