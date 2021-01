Leipzig

So richtig durchstarten können sie derzeit nicht: „MINT aktiv“ heißt ein Verbundprojekt des Jugendtechnologiezentrums GaraGe, des Vereins Zentrum für mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung Inspirata sowie der Acod GmbH, das sich an Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren richtet. Dafür haben die Partner jetzt den Zuschlag erhalten. Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projektes ist es, Jugendlichen Know-how in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) zu vermitteln. Das Ganze ist außerschulisch und natürlich jetzt wie die Schulen vom Lockdown betroffen.

Lockdown behindert – doch vieles läuft online

Seit Dezember 2015 gibt es in der VDI-Garage, dem Jugendtechnologiezentrum in der Karl-Heine-Straße, auf gut 1200 Quadratmetern zehn Technikerlebniswelten für Kinder und Jugendliche, die gemeinsam mit Unternehmen aus ganz Deutschland eingerichtet wurden. Dazu gehört auch Porsche. Gegründet wurde die Garage bereits im Jahr 2000 als Betreibergesellschaft durch den Bürgerverein Museum für Industrie und Arbeit Leipzig Plagwitz und den Verein Deutscher Ingenieure (VDI).

Neue Arbeitsgemeinschaften haben es derzeit im Domizil in Plagwitz coronabedingt zwar schwer. „Dennoch sind wir froh, in den nächsten drei Jahren viele neue und weiterentwickelte Angebote unterbreiten zu können, die bei jungen Leuten in der Region die Faszination für Naturwissenschaften und Technik wecken sollen“, betont Angelika Träger-Nestler, Geschäftsführerin der VDI-Garage gGmbH und Mitinitiatorin des Projektes.

Blick ins die VDI-Garage in Leipzig: Junge Leute beim Einstieg in die Welt der 3D Visualisierung und in den komplexen Bereich von Software-Design und Entwicklung Quelle: VDI–Garage

Das Technologiezentrum in Plagwitz habe in den Vorjahren zumeist schulbegleitende Projekte initiiert – jetzt liegt der Fokus mehr auf außerschulischen Angeboten. „Digitale Angebote können da wunderbar einfließen“, so Träger-Nestler. Jahr für Jahr erreicht die Garage etwas mehr als 60 000 Kinder und Jugendliche. Im Vorjahr waren es coronabedingt weniger: Etliche für die Berufs- und Studienorientierung geplante Projektwochen des Technologiezentrums mussten abgesagt werden. Lediglich ein Teil konnte – in Abhängigkeit von den Möglichkeiten der beteiligten Schule – auf Online-Betrieb umgestellt werden. Für den Landkreis Leipzig wurde im Herbst 2020 eine neue Jugendberufshilfe aufgelegt, die sowohl präsent als auch online lief und läuft.

Das Jugendtechnologiecentrum VDI-Garage in der Karl-Heine-Straße 97 in Plagwitz. Quelle: André Kempner

Nun blickt die Chefin der Garage voraus auf das neue „MINT aktiv“. „Jetzt haben die Jugendliche die Chance, kreativer zu werden und viel mehr eigene Ideen und Inhalte umzusetzen.“ In Kooperation mit Unternehmen gebe es die Möglichkeit, gemeinsam an kleinen Forschungsprojekten (vielleicht später für „Schüler experimentieren“ oder „ Jugend forscht“) zu arbeiten und Einblicke in die Unternehmen zu erhalten.

Projekt zeigt Chancen für Mädchen in Mint-Berufen

Die Kooperationspartner wollen im Rahmen des Projektes ab Februar 2021 regelmäßig Kurse, thematische Workshops, Feriencamps zum Kennenlernen, Forschen, Experimentieren und Vertiefen von Themen anbieten. Diese beschäftigen sich zum Beispiel mit smartem Arbeiten & Leben (Smart Home und Smart City), smarten Fahrzeugtechnologien und Werkstoffen, mit Automatisierung, Bionik, Robotik oder der Ressource Mensch, Technik & Gesundheit, aber auch mit Themen wie Kunst/Kultur & Technik. Ein Baustein im Projekt wendet sich mit Workshops und Beratungsangeboten an Mädchen. Gemeinsam mit Unternehmen, Hochschulen und Universitäten werden zur Berufs- und Studienorientierung für Mädchen zwischen 10 und 16 und deren Eltern Chancen und Karrierewege in MINT-Berufen aufgezeigt. „Uns ist es sicherlich lieber, wenn die Mädchen in Gruppen mit Jungs arbeiten. Das entspricht dem normalen Wettbewerb und sozialem Leben. Dennoch bieten wir es gerne separat an“, so Träger-Nestler.

Das Jugendtechnologiecentrum GaraGe in der Karl-Heine-Straße 97 in Plagwitz. Quelle: André Kempner

Von Mathias Orbeck