Leipzig

Die anstehende Bundestagswahl ist nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern und Jugendlichen aktuell ein Thema. Auch wenn sie noch nicht wählen dürfen, so interessieren sich auch 17-Jährige und Jüngere schon für politische Themen und haben einen kritischen Blick auf die Entscheidungen für ihre Zukunft. Um den Nachwuchs an das grundlegende Element der Demokratie heranzuführen, organisieren Tausende Schulen bundesweit in Kooperation mit dem gemeinnützigen Kumulus e.V. selbst Wahlen. In Leipzig ist unter anderem die Max-Klinger-Schule im Stadtteil Grünau mit von der Partie.

„Bei uns wird die Wahl genauso ablaufen, wie auch die echte Bundestagswahl. Wir haben an der Schule einen Wahlvorstand gebildet, alle Schülerinnen und Schüler der achten bis zehnten Klassen haben eine Wahlbenachrichtigungen erhalten und in der kommenden Woche wird dann gewählt“, erzählt Christine Günther, Fachlehrerin für Gesellschaftswissenschaften.

Kandidaten und Parteien im Unterricht vorgestellt

Das Grünauer Gymnasium ist zum ersten Mal dabei. Die Vorbereitungen im Kollegium hätten bereits vor den Sommerferien begonnen. In den ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres wurden nun auch die Jugendlichen der drei Jahrgänge auf den Wahlvorgang vorbereitet.

„Im Mittelpunkt standen Gespräche über Kandidatinnen und Kandidaten der einzelnen zur Wahl stehenden Parteien, Diskussionen zum Demokratieverständnis in der Bundesrepublik Deutschland, zum Wahlablauf und zu vielen anderen mit der Problematik verbundenen, relevanten Fragen der Schülerinnen und Schüler“, so Günther.

Ergebnis wird am Wahlsonntag veröffentlicht

Die notwendigen Materialen – wie Wahlscheine, Wahlkabinen und Wahlurnen – seien vom Kumulus e.V. in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bundestag zur Verfügung gestellt worden. Die Auszählung der Stimmen erfolgt bis zum Wochenende. „Das Ergebnis wird dann, wie bei der echten Wahl, am Sonntag au der Homepage unserer Schule präsentiert“, sagt die Fachlehrerin.

Die Juniorwahl gibt es seit 1999 in Deutschland. Laut Auskunft des veranstaltenden Kumulus e.V. haben beteiligen sich aktuell mehr als 4500 Schulen und 1,5 Millionen Kindern und Jugendliche bundesweit an dem Projekt. „Neben der Motivation, zur Wahl zu gehen, soll Begeisterung und Interesse an Politik geweckt werden und somit die Grundlage für späteres gesellschaftliches Engagement entstehen“, heißt es aus Berlin. Finanziert wird die Juniorwahl unter anderem mit Mitteln des Bundestages, des Familienministeriums und der Bundeszentrale für politische Bildung.

Weitere Informationen: www.juniorwahl.de

Von Matthias Puppe