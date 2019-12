Neue Oberschule am Barnet-Licht-Platz wächst

Leipzig

So schnell kann es gehen: Von vielen unbemerkt ist am Barnet-Licht-Platz (Kregelstraße 3) eine Schule gewachsen. Der Grund: Sie wurde in modularer Bauweise mit vorgefertigten Teilen errichtet. Drei bis vier dieser Teile konnten an einem Tag aufgestellt werden. „Alle Module sind inzwischen miteinander verbunden und wetterfest abgedichtet. Die Baufirmen befinden sich gegenwärtig im Innenausbau, parallel dazu finden Arbeiten an der Außenfassade statt“, erklärt Eckehard Jahnke von der Bau-Abteilung des Amtes für Jugend, Familie und Bildung. Dabei investiert die Stadt rund 27,01 Millionen Euro, die Leistungen wurden an die österreichische Firma Kaufmann Bausysteme als Generalunternehmer vergeben, die auch die Freiflächen gestaltet. Vorher müssen dort beispielsweise Betonreste entfernt werden. Auf der Fläche waren zunächst Containerbauten für Asylbewerber ausgestellt worden. Das Projekt ist dann aber zu den Akten gelegt worden, weil durch den Rückgang der Asylzahlen weniger Unterkünfte benötigt werden (die LVZ berichtete). Das Projekt gehört zu einem Millionen-Investitionsprogramm, mit dem die Stadt auf gestiegene Schülerzahlen reagiert.

Schule wird von künftigem Gymnasium genutzt

Die Oberschule geht zum Schuljahr 2020/21 in Betrieb – mit den ersten fünften Klassen. Perspektivisch ist sie für 672 Oberschüler ausgelegt. Zunächst arbeitet sie als Außenstelle der 125. Oberschule in der Heinrichstraße. Ab 2021/22 ist sie dann eigenständig. Das Gebäude wird zunächst als Interim von Klassen des künftigen Gymnasiums „An der Prager Spitze“ genutzt, das 2022/23 an der Philipp-Rosenthal-Straße in Betrieb gehen soll. Auf dem Areal besteht die Möglichkeit, ein großes Gymnasium mit fünf Parallelklassen zu errichten. Einen Baubeschluss hat der Stadtrat aber noch nicht gefasst. Dort ist dann auch eine Sporthalle vorgesehen.

Von Mathias Orbeck