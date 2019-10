Neue Runde für Schülerkonzerte startet – Abschied für langjährige Organisatorin

Leipzig

Andris Nelson wird mit dem Gewandhausorchester am Donnerstag die neue Runde der Schülerkonzerte einläuten. Marlies Bandel ist dann „nur“ noch als Ehrengast dabei. Die Frau, die seit März 1985 die Schülerkonzerte organisiert, ist Anfang Oktober in den Ruhestand gewechselt. Und es ist nicht übertrieben, dass mit ihr eine Ära zu Ende geht. Nahezu 1,35 Millionen Schülern, so die Hochrechnung, hat sie in ihrem Berufsleben oft zu besonderen Konzerterlebnissen verholfen. „Das Beste ist gerade gut genug für die Kinder – das war immer mein Anspruch“, blickt die 65-Jährige zurück. Schließlich gehe es darum, ihnen die Freude an der Musik zu vermitteln. „Sie sind das Publikum von morgen.“

Aufführungen werden jetzt moderiert

Genau am 14. Dezember 1950 spielte das Gewandhausorchester unter seinem damaligen Chef Franz Konwitschny Beethovens 3. Sinfonie und die „ Moldau“ von Smetana speziell für junge Leute. Das war der Auftakt für eine Erfolgsgeschichte, die in Deutschland wohl ihresgleichen sucht. Leipzig fördert das Programm mit jährlich gut 250 000 Euro. „Es hat immer Spaß gemacht, die jungen Leute mit Sinfonien, Kammer- und Chormusik, Ballett, Musical, Jazz und den vielfältigen Traditionen der Musikstadt Leipzig vertraut zu machen“, blickt die ausgebildete Musik- und Deutschlehrerin zurück, die zunächst unterrichtete. Später arbeitete sie beim Musikunterrichtskabinett der Stadt, organisierte die Konzerte schließlich übers Kulturamt, zuletzt als Beschäftigte der Musikschule „Johann Sebastian Bach“.

In all den Jahren gab es freilich auch unschöne Momente. „Ich habe Konzerte erlebt, in denen die Disziplin der Schüler nicht besonders war. Vielleicht auch, weil die Lehrer sie nicht genügend auf das Stück vorbereitet haben“, sagt sie. Das habe sich allerdings in den vergangenen Jahren enorm verbessert. Die Aufführungen werden jetzt meist moderiert – bis auf jene im Gewandhaus. Vor allem Grundschulkinder werden einbezogen – können mitsingen oder mitklatschen. Hinzu kommt: Das Repertoire ist vielfältiger geworden – bis hin zur Filmmusik sowie elektronischen und außereuropäischen Musik. Vieles ist natürlich auf den Lehrplan zugeschnitten. Ballett ist eher selten. „Ich möchte keine Musik aus der Konserve“, so Bandel.

Große Akzeptanz auch bei Künstlern

Gestaltet werden die Konzerte, welche in verschieden Konzertsälen der Stadt Leipzig stattfinden, hauptsächlich von professionellen Künstlern, aber auch von Jugendensembles, Studenten und Musikschülern. Mehr als 140 Konzerte, die etwa 40 000 Schüler erreichen, gibt es pro Jahr. Dabei machen sich auch die steigenden Schülerzahlen bemerkbar. Bandel versucht trotzdem, kleine Säle wie den Sommersaal des Bach-Museums oder das Schumann-Haus einzubeziehen. Schließlich sollen die jungen Leipziger alles kennenlernen. „Die Akzeptanz bei den Künstlern ist groß. Wenn Kinder klatschen, ist das für viele ein größeres Geschenk als bei Erwachsenen. Denn Kinder sind ein ehrliches Publikum.“

Highlights gab es bei den Schülerkonzerten viele – neben dem Gewandhausorchester will die Musikpädagogin aber niemanden hervorheben. Es gab einfach zu viele schöne Momente in den vergangenen Jahren. Etwa, wenn der ehemalige Gewandhauskapellmeister Herbert Blomstedt von Schulen mit Blumen überhäuft wurde.

Jetzt wird öfters Klavier gespielt

Die Nachfolge von Marlis Brandel, die selbstverständlich das Konzertjahr gut vorbereitet hat, ist geregelt. „Ich trete in große Fußstapfen“, sagt Claudia Marks, die Neue. Schülerkonzerte, bei denen die Kinder Eintrittspreise zwischen drei und fünf Euro zahlen, sind übrigens auch für andere Menschen zugänglich. Sowohl Rentner als auch Touristen besuchen die Angebote. Voraussetzung: Es gibt Restkarten!

Marlis Bandel nutzt die kommenden Wochen, um etwas zur Ruhe zu kommen. „Große Pläne habe ich nicht.“ Nach weiteren Reisen will sie sich mehr Zeit nehmen, die nähere Umgebung zu erkunden. „Ich spiele wahnsinnig gern Klavier, hatte aber nach einem anstrengenden Tag oft nicht mehr die Muse, Chopin zu spielen. Das gönne ich mir jetzt öfters.“

Von Mathias Orbeck