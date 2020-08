Neues Schuljahr: Leopoldina empfiehlt Masken und feste Gruppen

Halle

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina mahnt zum Start ins neue Schuljahr, dass weiterhin Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden müssten. Wenn der Raum in den Bildungseinrichtungen zu eng ist, sollten zumindest ältere Schüler auch innerhalb von Klassenverbänden Masken tragen. Nach Einschätzung der Leopoldina kann es auch im kommenden Schuljahr zu Ausbrüchen von Covid-19-Erkrankungen unter Kindern und Jugendlichen kommen. Eine Schließung von ganzen Schulen müsse so weit es geht aber verhindert werden.

„Nach heutigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass Kinder und Jugendliche sich grundsätzlich mit dem SARS-CoV-2-Virus infizieren und es auch weitergeben können –wenngleich manches darauf hinweist, dass dies jüngere Kinder weniger betrifft als ältere Kinder und Jugendliche“, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme. Deshalb müssten Schutzmaßnahmen ergriffen werden, die das Risiko einer Ausbreitung innerhalb von Schulen und Kindertagesstätten so gering wie möglich halten.

Feste Gruppen mit möglichst wenigen Kontakten

Ziel müsse es dabei sein, den Besuch von Bildungseinrichtungen so durchgängig wie möglich zu gestalten. „Dafür ist es zentral, wo dies umsetzbar ist, kleine feste Kontaktgruppen einzurichten, die zueinander möglichst wenige Berührungspunkte haben“, schreiben die Forscher. Um die Risiken einer Infektion zu minimieren, sei neben Hygiene- und Abstandsregeln ein häufiger Luftaustausch auch in den Gebäuden wesentlich. Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, „sollten Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse einen Mund-Nase-Schutz auch innerhalb des epidemiologischen Gruppenverbands tragen.“ Bei kleineren Kindern seien Masken nur außerhalb des Klassenverbands zu empfehlen. Größere Veranstaltungen dürften generell nicht stattfinden.

Für den Fall, das durchgängiger Unterricht oder Betreuung nicht möglich sei, müsste Präsenz- und Distanzlernen besser als bisher verzahnt werden. Ein Ausbau digitaler Lernmöglichkeiten, aber auch kommunikative Begleitung seien dabei besonders wichtig. Damit Lehrer dies alles leisten können, benötigten sie „Unterstützung im Hinblick auf die notwendige digitale Infrastruktur und technische Ausstattung“, heißt es in der Stellungnahme der Akademie der Wissenschaften.

Familien brauchen Unterstützung

Nicht zuletzt müssten auch Familien stärker als bisher begleitet und unterstützt werden. „Familien übernehmen derzeit viele zusätzliche Aufgaben in der Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen“, analysieren die Wissenschaftler und fordern regelmäßige Sprechstunden, Coachingangebote und Materialen für Familien – insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, die schon vor der Pandemie auf Förderung und Unterstützung angewiesen waren.

Ähnlich wie die Leopoldina hatte sich am Mittwoch auch der Ärztekammer-Präsident Frank Ulrich Montgomery für die Beibehaltung von Hygiene- und Abstandsregeln ausgesprochen. In einem Interview mit Deutschlandfunk verwies er auch auf die Bedeutung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um andere Menschen nicht mit dem Virus anzustecken. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte Montgomery davon noch abgeraten.

