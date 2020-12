Leipzig

Der Freistaat Sachsen steht kurz vor einem zweiten harten Lockdown. Noch ist nicht klar, ob dann auch die etwa 160 Schulen in Leipzig wieder geschlossen werden oder ob sie offen bleiben.

August-Bebel-Schule legt sich ins Zeug

Luise Heinrich, Elternratsvorsitzende der August-Bebel-Schule, sieht einem erneuten Voll-Lockdown gelassen entgegen. „Das liegt aber auch an der privilegierten Situation, dass unsere Kinder schon ein bisschen älter sind und gut zu Hause klarkommen“, sagt die 32-Jährige. Zudem habe sich die „ August Bebel“ schon im März/April beim ersten Lockdown enorm ins Zeug gelegt. „Einmal in der Woche haben die Lehrer mit jedem Kind telefoniert, bei Kindern mit höherem Förderbedarf noch öfter“, berichtet die Elternsprecherin. Ihre neunjährigen Zwillingsmädchen Mia und Paula besuchen die 4. Klasse.

Anzeige

Eltern strukturieren Tagesablauf mit Plänen

Auch jetzt gebe es an der Schule bereits einen Plan. „Die Kinder nehmen bestimmte Arbeitsmaterialien täglich mit nach Hause“, erläutert Logopädin Heinrich. „Falls es einen kurzfristigen Lockdown gibt.“ Zudem existiere ein Elternverteiler, über den alle Elternbriefe, Aufgaben, Wochenpläne und Briefe der Lehrer an die Kinder kurzfristig verteilt werden können. „Wir fühlen uns wirklich gut vorbereitet“, sagt die Reudnitzerin. Wenngleich sie weiß, dass es gerade für Familien mit kleineren Kindern schwierig werden könnte. „Wir haben mit unseren beiden Mädchen im ersten Lockdown Pläne erstellt, um ihren Tagesablauf zu strukturieren“, berichtet die Mutter von drei Kindern. Darin sei genau festgelegt gewesen, wie viel Zeit am Tag gelernt werden muss, wann es Spielpausen gibt und welches Fach wann dran sei. So werde es bei einer neuerlichen Schulschließung wohl wieder laufen.

Der Sohn trifft Lehrer im Videochat

Ihr zwölfjähriger Sohn Tito habe am Goethe-Gymnasium sogar einige Videochats mit Lehrern gehabt, erzählt Luise Heinrich. „Dort konnten die Kinder ihre Fragen stellen und mit den Lehrern ins Gespräch kommen.“ Sie wünsche sich auch jetzt von der Landesregierung, dass die Schulen geschlossen werden. „So haben wir die Chance auf ein bisschen Quarantäne vor Weihnachten“, sagt sie. „Und das wäre dem Infektionsgeschehen auch angemessen.“ Alternativ könnte die Schulpflicht ausgesetzt werden. „Dann können die Eltern selbst entscheiden.“

Nachbesserungen sind vonnöten

Die kurzfristige Bereitstellung digitaler Ausstattung wünscht sich Christina Creutz für die Schulen. Angst vor einer erneuten Schließung hat sie nicht wirklich. Jedenfalls jetzt nicht mehr. „Im März herrschte bei uns zunächst totales Chaos“, erinnert sich die Leutzscherin. Ihr Sohn Bastian besucht die 8. Klasse der Schule an der Georg-Schwarz-Straße, eine Oberschule. „Aufgaben gab es für vier Wochen, sie waren teilweise total unstrukturiert und wurden weder datiert noch eingefordert.“ Die Schüler hätten sich manchmal gefragt, welchen Sinn es eigentlich hat, die Aufgaben zu lösen. „Bei Fragen wurde gebeten, eine E-Mail zu schreiben“, so die Mutter. „Nur ist das Mail-Schreiben bei den wenigsten Kindern im Oberschulalter ein bekanntes Mittel der Kommunikation.“

Schulen arbeiten mit LernSax

Der Elternrat habe sich dann an die Schulleitung mit der Bitte um Nachbesserung gewandt. Dann sei es gegangen. „Mittlerweile gibt es Konzepte. Von unserer Schule weiß ich es, bei anderen Schulen hoffe ich es“, sagt die 40-jährige Tagesmuttter. Dennoch sei das mit der Motivation bei pubertierenden Teenagern eben so eine Sache. „Mein Sohn kam im März nur so lala mit dem Homeschooling klar“, schildert sie. „Zu Beginn konnte er sich bei der Masse an Aufgaben nicht motivieren.“ Für ihn sei nicht greifbar gewesen, dass Schule nun daheim stattfindet. „Hinzu kamen die fehlenden Zwischenmeldungen der Lehrer, die korrigieren oder motivieren könnten“, so Christina Creutz. „Video-Unterricht gab und gibt es nicht, gearbeitet wird, wie an den meisten Leipziger Schulen, mit der Online-Plattform LernSax.“

Auswirkungen sind noch heute spürbar

Familie Creutz spürt noch heute die Auswirkungen der Corona-Schulschließung im Frühjahr. „Dieses ,halbherzige‘ Arbeiten hat mein Sohn leider beibehalten“, räumt Christina Creutz ein. „Es fällt ihm schwer, Prioritäten zu setzen. Das ist sicher persönlichkeitsbedingt, aber eben auch in einer sensiblen Phase, der Pubertät, durch die Corona-Zeit falsch eingeprägt worden.“ Dennoch: In Anbetracht der aktuellen Lage halte auch sie eine erneute Schließung für sinnvoll. „Auch wenn das die anstrengendste Variante für alle ist.“

Von Linda Polenz