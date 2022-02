Schuluntersuchungen in Leipzig: Bei jedem sechsten Kind erhöhter Förderbedarf

Leipzig

Etwa 6500 Kinder sollen im Spätsommer in Leipzig eingeschult werden. Bevor es Zuckertüten geben kann, müssen die Sechs- bis Siebenjährigen zur verpflichtenden Schulaufnahmeuntersuchung. Mitarbeitende des Gesundheitsamtes schauen dabei auf die medizinische Konstitution sowie den motorischen und intellektuellen Entwicklungsstand der Kinder. Bei etwa jedem zehnten Kind wird die Zuckertüte wohl noch warten müssen. Das ergab eine LVZ-Anfrage.

In der Pandemie sind verpflichtende Massenuntersuchungen – wie die bei Vorschulkindern – schon allein logistisch eine Herausforderung. Schließlich wird jede helfende Hand im Amt eigentlich beim Bewältigen der Corona-Infektionen gebraucht. Dass die Untersuchungen trotzdem stattfinden, liegt auch am Einsatz von Seniorinnen. „Ein Großteil der Untersuchungen ist bereits durchgeführt worden“, hieß es am Mittwoch. Um die Termine in den vergangenen Wochen abdecken zu können, seien Kolleginnen eingestellt worden, die eigentlich schon im Ruhestand waren. „Denn nur speziell ausgebildetes medizinisches Personal kann die hohen Anforderungen erfüllen, die notwendig sind, um eine Einschulungsuntersuchung inklusive Beratung durchzuführen“, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung.

Frist bis zum 31. März

Noch im Herbst sei ein Teil des Personals des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes im Gesundheitsamt bei der Identifizierung und Corona-Bekämpfung gebunden gewesen. Seit Mitte Januar sind die speziell geschulten Mitarbeitenden nun aber wieder „vollumfänglich“ bei ihren eigentlichen Aufgaben im Einsatz, hieß es weiter.

Ganz reibungslos lief das zuletzt dennoch nicht. Weil sich die Omikron-Variante in der Messestadt seit Jahresbeginn gerade unter Kindern stark verbreitet, mussten viele Termine aufgrund von Quarantäne-Anordnungen abgesagt werden. Dank einer Fristverlängerung für die Untersuchungen bis zum 31. März könnten aber alle abgesagten und noch offenen Termine nachgeholt werden.

Ein Jahr länger in der Kita

Für viele der untersuchten Mädchen und Jungen wird es im Sommer trotzdem noch nicht zum Unterricht gehen. Bei etwa jedem sechsten Kind (15,5 Prozent) wurde ein erhöhter Förderbedarf festgestellt und „bei 9,5 Prozent der Kinder war dieser derart gestaltet, dass eine Zurückstellung vom Schulbesuch empfohlen wurde“, hieß es aus dem Gesundheitsamt. In diesen Fällen bleiben die Kinder meist ein Jahr länger in ihrer Kita und werden dort intensiver auf den Schulstart im kommenden Jahr vorbereitet – beispielsweise durch logopädische Förderungen. 

Bei den verbliebenen etwa sechs Prozent der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf wurde den Eltern eine sonderpädagogische Betreuung auf primären Förderschulen oder in integrativen Grundschulen empfohlen. Ungewöhnlich seien derart hohe Zahlen zumindest nicht, hieß es aus dem Amt. Zudem werde auch nicht alles von den Schulleitungen so übernommen, wie es das Gesundheitsamt empfiehlt.

Weitere Auffälligkeiten

Auch bei vielen Kindern, die letztlich eine Grundschulempfehlung erhielten, wurden Auffälligkeiten entdeckt – hinsichtlich Problemen bei Sprache, Fein- und Grobmotorik. „Die Empfehlungen sind vielfältig: Es wird mit den Eltern zum Beispiel über eine spezifische häusliche Förderung, über die Vorstellung beim Kinderarzt mit der Fragestellung nach Logopädie oder Physiotherapie oder auch über eine sportliche Betätigung gesprochen“, so die Sprecherin.

