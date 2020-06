Schulwahl in Leipzig: Sechs Oberschulen mussten Kinder abweisen

Leipzig

Wie jung und dynamisch Leipzig in den vergangenen Jahren geworden ist, das zeigt sich unter anderem in den Schulen der Messestadt. Ähnlich wie die Gymnasien müssen inzwischen auch Oberschulen Kinder abweisen, weil Kapazitätsgrenzen erreicht sind. In der Vergangenheit war das eher die Ausnahme. Imneuen Schuljahr wird nun allerdings jeder achte Fünftklässler nicht an der erhofften Wunschschule lernen können, sondern muss sich mit einer Alternative anfreunden.

„Man merkt deutlich, dass Leipzig noch immer im Wachstum ist“, sagt Roman Schulz vom Landesamt für Schule und Bildung (Lasub). Die Kinder, die nun an weiterführende Schulen wechseln, stammen aus dem geburtenstarken Jahrgang 2010. Damals kamen allein in der Messestadt rund 5400 Kinder zur Welt. Aktuell steuert die Geburtenrate jährlich übrigens auf 7000 Neugeborene zu.

Anzeige

Sanierungen und Neubauten

Hinzu kommt der anhaltende Zuzug vor allem von jungen Menschen und jungen Familien nach Leipzig. Mit Schulsanierungen und -neubauten versucht die Stadtverwaltung, dieser Dynamik gerecht zu werden. Unter anderem stehen noch der Neubau der Oberschule Ihmelsstraße, die Reaktivierung der Schule in der Hainbuchenstraße und der Neubau der Oberschule am Dösner Weg im Schulbauprogramm. Auch angesichts von bereits sechs kommunalen Oberschulen, die Bewerber ablehnen und an andere Bildungseinrichtungen weiterreichen müssen, wird der Ausbau der Schullandschaft in Zukunft Kernaufgabe der Stadtentwicklung bleiben.

Weitere LVZ+ Artikel

Für das kommende Schuljahr mussten die 29 Oberschulen der Messestadt insgesamt mehr als 2000 Anmeldungen berücksichtigen, darunter auch 100 Jahrgangswiederholer und 60 Kinder, die eigentlich ans Gymnasium wollten. Mit allein 170 Bewerbungen war die Schule in der Ratzelstraße (Kleinzschocher) einmal mehr die beliebteste. Trotzdem wird es auch dort im kommenden Schuljahr nur vier neue Klassen geben können.

Auswahl ohne Losverfahren

Mehr als 100 Anmeldungen müssen die Planer in Mölkau und in der 68. Oberschule in Gohlis schultern. Zudem hätten in der 56. Schule in Großzschocher sowie an den Oberschulen am Stötteritzer Weißeplatz und in Paunsdorf nicht alle Wünsche berücksichtigt werden können, sagt Lasub-Sprecher Schulz. Die Auswahl, wer am Ende bleiben kann, erfolge hier meist nicht per Losverfahren, sondern nach jeweils festgelegten Kriterien. Denn weit mehr als die Gymnasien müssen Oberschulen auch den notwendigen sonderpädagogischen Förderbedarf der Kinder berücksichtigen. Letztlich musste das Landesamt 260 Plätze in anderen Schulen finden.

Laut Schulz werden die Betroffenen ab Ende August in den Schulen in der Höltystraße (Probstheida), am Barnet-Licht-Platz (Reudnitz), in der Jungmannstraße (Wahren) und in der Löbauer Straße ( Schönefeld) unterrichtet.

Mehr Fakten aus Leipzig und Sachsen: www.lvz.de/fakten

Lesen Sie auch

Von Matthias Puppe