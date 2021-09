Sie geben zum ersten Mal ihre Stimme ab: Was sich Leipziger Erstwähler für ihre Zukunft wünschen

Leipzig

Rund 2,8 Millionen junge Menschen in Deutschland haben in den vergangenen Wochen ihre erste Wahlbenachrichtigung für eine Bundestagswahl erhalten. Viele von ihnen haben noch keinen männlichen Bundeskanzler erlebt, viele wünschen sich Veränderungen. Was treibt Leipziger Erstwählerinnen und Erstwähler um? Wir haben mit acht von ihnen über ihre Wahlmotivation, ihre Ängsten und ihre Hoffnungen gesprochen.

Tom Grieme (20), Informatikstudent

Seine Mutter, sagt Tom Grieme, sei „eher unpolitisch“. Grieme selbst, 20 Jahre alt und Informatik-Student in Leipzig, geht es da ganz anders. Er hat sich bereits eine Menge starke politische Positionen erarbeitet. Bürokratie und Lobbyismus gehörten bekämpft, meint er. Außerdem wäre ihm wichtig, dass bei der Steuerabrechnung von Amazon künftig genauer hingeschaut wird. Grieme bringt sich auch selbst politisch ein: im Fachschaftsrat der Uni. Und am Sonntag, wenn er als freiwilliger Wahlhelfer Stimmen mit auszählen wird. Wie kommt es, dass sich einer derartig einbringt, wenn doch in seinem Elternhaus Politik eher egal war? Vielleicht liegt es daran, dass Grieme inmitten der Corona-Pandemie anfing zu studieren. Rauschende Partynächte? Fehlanzeige. Er widmete sich abends dann eher bildenden Fernsehformaten. Das Triell allerdings schaltete er irgendwann ab. „Ich fand blöd, wie Laschet und Scholz sich nur noch angegangen haben“, sagt er. Ersatz fand er in einer anderen Sendung, die sich neuerdings hochpolitisch gibt – das „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann.

Jessy (19), macht ein Freiwilliges Soziales Jahr

Jessy will einmal Lehrerin für Englisch und Geschichte werden. Und sie sieht sich als links. Wenn ihr auf der Leipziger Oberschule, an der sie gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, andere Meinungen entgegenschlagen, dann hält sie dagegen, diskutiert, streitet mit ihren Schülerinnen und Schülern. Noch mehr beschäftige sie aber, dass viele Senioren ganz anders denken und wählen als sie. „Im Moment entscheiden viele ältere Menschen über unsere Zukunft – und wir müssen mit den Konsequenzen leben“, sagt sie. Deshalb hat sie auch eine klare politische Forderung: die Absenkung des Wahlalters. „Als ich 17 war, hätte ich wirklich gerne schon den Landtag mitgewählt, ich durfte aber nicht“, sagt sie. Den Wahlkampf verfolge sie derzeitig kaum, zu personengebunden kam er ihr vor. „Ich wähle nach Partei und nicht nach Kanzlerkandidat“, sagt sie. Diesen Sonntag wird sie zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. Machtlos fühle sie sich trotzdem. „Ich habe Angst, dass sich nichts ändert.“

Kilian Crämer (19), Fahrdienstleiter

Kilian Crämer ist 19, arbeitet als Fahrdienstleiter bei der Bahn und lebt im Norden Leipzigs, in Eutritzsch. Dass er am Sonntag zum ersten Mal wählen darf, findet er genau richtig. Wenn andere für eine Absenkung des Wahlalters plädieren, widerspricht er. „Wählen, nein. Aber Jugendliche sollten mehr mitbestimmen dürfen und zum Beispiel in politischen Ausschüssen sitzen“, sagt er. Vor zwei Jahren machte er vor, wie man sich als Teenager einbringen kann und ließ sich in den Vorstand des Landesschülerrats Sachsen wählen. Wem er am Sonntag seine Stimme gibt, will er nicht verraten. Nur so viel: Crämer wünscht sich eine Regierung, die dafür sorgt, dass Deutschland „in Europa und in der Welt gut dasteht“. Zum Beispiel so, wie es in der Ära Angela Merkel gelang. „Sie hat immer einen guten Weg aus vielen Krisen gefunden“, sagt er. Eines, findet Crämer, habe die amtierende Kanzlerin nämlich allen anderen voraus: ihre Ruhe.

Fayad Al Wakaa (24), Student der Arabistik und Islamwissenschaft

Beinahe hätte es für Fayad Al Wakaa nicht gereicht. Aber dann, vor zehn Tagen, erhielt er doch noch rechtzeitig seine deutsche Staatsbürgerschaft. Rechtzeitig nämlich, um am Sonntag zum ersten Mal wählen gehen zu dürfen. Das bedeute ihm viel. „Als Geflüchteter hat Politik lange auf mich eingewirkt, jetzt kann ich selbst wirksam werden“, sagt er. Der 24-Jährige kam vor sechs Jahren, während der Hochzeit der sogenannten Flüchtlingskrise, aus Syrien nach Deutschland. Dass er gut aufgenommen wurde, bleiben durfte und mittlerweile in Leipzig Arabistik studieren kann, habe er vor allem einer Person zu verdanken: Angela Merkel. „Ich glaube, man wird sich noch in Hunderten Jahren an sie erinnern“, sagt er. Am Sonntag steht Merkel nicht mehr zur Wahl. Wen also ankreuzen? Um sich eine Meinung zu bilden, klapperte Al Wakaa die Wahlkampfstände in der Stadt ab und führte Diskussionen mit den Direktkandidaten. Was ihm dabei auffiel: Das Asylrecht, eines seiner ganz großen Lebensthemen, komme im Wahlkampf so gut wie gar nicht vor. „Ich vermute, das liegt daran, dass sich die Menschen vor einer zweiten Flüchtlingskrise fürchten“, sagt er.

Sophia Weber (19), Studentin der Zahnmedizin

Ja sicher, politisch informiert zu bleiben sei schon eine wichtige Sache, meint Sophia Weber. Aber wie soll das gehen, nach manchmal neun, zehn Stunden Auswendiglernen in der Bibliothek? Die 19-jährige Studentin aus Leipzig arbeitet hart für ihre Zukunft als Zahnärztin, manchmal Tag und Nacht. „Da bleibt hinterher einfach nicht mehr viel Gehirnkapazität übrig“, sagt sie. Als letzte Entscheidungshilfe bot sich ihr nur noch der Wahl-O-Mat. Die App fragt beim Nutzer verschiedene politische Positionen ab und spuckt hinterher jene Partei aus, die am besten dazu passt. Eine starke Tendenz, wen sie am Sonntag wählen soll, hatte Weber da aber schon. Welche Partei genau, sagt sie nicht. Aber es sei ihr wichtig, dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werde. Und, ganz gemäß ihres Studiums, dass der Staat mehr Geld ins Gesundheitswesen gibt, anstatt Krankenhäuser mehr und mehr zu kommerzialisieren. „Der Wahl-O-Mat hat meine Tendenz dann bestätigt“, sagt Weber.

Manuel (20), Auszubildender im Berufsbildungsbereich der Diakonie

„Politiker zu sein, würde mir, glaube ich, auch Spaß machen“, sagt Manuel. Der 20-Jährige arbeitet seit Anfang September in einer Behindertenwerkstatt in Leipzig-Reudnitz. Ein Job, der umstritten ist. Denn manche politischen Kräfte fordern derzeitig, die Werkstätten abzuschaffen und stattdessen den tatsächlichen Arbeitsmarkt so umzugestalten, dass er für Behinderte zugänglich wird. Anderen erscheint das nicht machbar. Und Manuel? Dem gefällt die Arbeit in der Werkstatt, wo er mit Papier und Verpackungsmitteln arbeitet. „Ich bin froh, damit Geld zu verdienen und nicht nur daheim zu sitzen“, sagt er. Seine erste Bundestagswahl hat er nun auch schon hinter sich. Dafür begleitete ihn eine Mitarbeiterin der Diakonie ins Wahlbüro. Für ihn eine aufregende Erfahrung. „Ich kam zuerst nicht ganz klar mit den Briefumschlägen“, sagt er. „Aber es fühlt sich gut an, dass ich mitentscheiden konnte.“ Viele von Manuels Kolleginnen und Kollegen in der Werkstatt dürfen dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt wählen, obwohl sie schon längst volljährig sind. Der Grund ist das inklusive Wahlrecht, das vor zwei Jahren eingeführt wurde. Bis dahin waren Menschen, die rund um die Uhr Betreuung benötigen, vom Wahlrecht ausgeschlossen. Insgesamt 85.000 Deutsche waren betroffen. Manuel, der viele Lebensbereiche allein meistert, hätte aber nicht zu ihnen gehört.

Melina Kaul (18), Schülerin

Man muss nicht pausenlos den Wahlkampf verfolgt haben, um am Sonntag eine Stimme abzugeben, hinter der man voll und ganz steht. Das findet zumindest Melina Kaul, 18 Jahre jung, Schülerin am Leipziger Leibnitz-Gymnasium. Der Wahlkampf, sagt sie, sei ohnehin „viel zu unübersichtlich“ gewesen. Sie sei enttäuscht, dass es viel Gerede um einzelne Szenen gab, beispielsweise den im Flutgebiet lachenden Laschet. Wofür die Parteien wirklich stehen, habe sie dagegen eher am Rande wahrgenommen. An die neue Bundesregierung stelle sie keine besonderen Ansprüche. Nur einen: „Ich möchte, dass man in 30 Jahren noch normal leben kann.“ Dazu gehöre, dass man den Klimawandel in den Griff bekomme. Und dabei denkt die Schülerin schon an eine ganz persönliche Zukunft: „Ich will meine Kinder ohne schlechtes Gewissen in die Welt setzen können“, sagt sie.

Kilian Fürstenau (20), Jurastudent

Man könnte sagen, dass Kilian Fürstenau, 20 Jahre und ursprünglicher Rostocker, einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit hat. Nicht nur studiert er Jura. Er ist auch in seiner Freizeit Schiedsrichter, muss aufgedrehte Zankhähne auf dem Fußballrasen belehren oder bestrafen. Große Sorgen hat er demzufolge, dass die neue Bundesregierung „hektisch“ und von „Schnellschüssen“ und „unbedachten Aussagen“ geprägt sein könnte. Und das liege daran, in welche Fußstapfen diese Regierung treten wird. „Angela Merkel“, sagt Fürstenau, „hat ein großes Erbe hinterlassen. Sie hatte eine enorm ruhige Hand.“ Das schätzt er – noch mehr als all ihre politische Aktionen, mit denen er nicht immer konform ging. Wäre Fürstenau gern mal als Schiedsrichter in einem Triell im Einsatz gewesen? Naja, sagt er. Dort gehe es ja viel um die Selbstdarstellung der Kandidierenden. „Fand ich eher langweilig.“ Spannender kommt ihm vor, was für andere wie ein schnöder Stoß Papier aussieht: das ausformulierte Wahlprogramm der Parteien. „Was die wirklich wollen, finde ich schwarz auf weiß nur dort“, sagt er.

Von Theresa Moosmann