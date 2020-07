Sommerschule in Sachsen: Wer macht überhaupt mit?

Dresden

Kommt sie oder kommt sie nicht, die Sommerschule? Viele Eltern fragen sich das in Sachsen aktuell wohl noch, weil die Entscheidung nicht überall schon gefallen ist. Und dass eine Woche vor den Ferien. Es ist aber auch kein Wunder: Parallel zur anspruchsvollen Unterrichtsorganisation und einer vom Kultusministerium geforderten Bestandsaufnahme des Status Quo, mussten Gymnasien, Ober- und Förderschulen klären, wie im Sommer weiter unterrichtet werden kann. Dabei sind die Voraussetzungen vor Ort zum Teil sehr unterschiedlich und gibt es im Sommer ja auch so manche Urlaubspläne.

Kein Pflicht zur Teilnahme

In der zweiten und fünften Ferienwoche – so die Idee von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) – sollten Kurse mit Lerninhalten des auslaufenden Schuljahres dabei helfen, entstandene Bildungsdefizite auszugleichen. Eine Pflicht zur Teilnahme am Programm bestehe allerdings weder für Schulen noch Schüler, so Piwarz. Die Schulen ließen deshalb erst einmal Eltern befragen, ob es überhaupt ein Interesse am sommerlichen Unterricht gibt. Über die Resonanz lässt sich nur spekulieren, zumal es auch keine offiziellen Angaben aus dem Ministerium gibt, wie viele der sächsischen Gymnasien, Ober- und Förderschulen nun mitmachen.

Laut Sprecher Dirk Reelfs habe das Ministerium keine entsprechende Umfrage in den Bildungseinrichtungen veranlasst, könne keine Informationen liefern. Auch beim Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) gibt es bisher nichts Belastbares zur Abdeckung des Angebots. Die Reaktionen aus den Schulen auf die Vorgabe aus Dresden seien zumindest sehr unterschiedlich ausgefallen, hieß es.

Einige Schulen verzichten

Die LVZ hat sich deshalb am Freitag selbst in diversen sächsischen Schulen umgehört, wie die Sommerpläne aussehen. Die nicht repräsentative Umfrage ergab: Etwa jede fünfte Einrichtung wird wohl am Programm nicht teilnehmen und in den Ferien keine Unterrichtsangebote machen. Bei den anderen Schulen, die Lerninhalte planen, wurden am häufigsten die erste (20. bis 24. Juli) und/oder die zweite Ferienwoche (27. bis 31. Juli) als anvisierte Kurszeit genannt. Den vom Kultusministerium empfohlenen Zusatzunterricht in der vorletzten Ferienwoche (17. bis 21. August) gibt es zum Teil auch – aber nur sehr vereinzelt.

Bei gut einem Drittel der befragten Schulen war die Entscheidung am Freitag noch nicht spruchreif, soll es erst in der kommenden Woche Informationen geben. Aus einigen Schaltzentralen gab es auf unsere Frage hin auch gar keine Antworten, sondern nur sehr zugeknöpfte Reaktionen – vielleicht weil negatives Feedback aus Dresden befürchtet wird.

Zweifel an Effektivität

Ähnlich wie Sachsens Kultusministerium sieht auch Bildungspolitikerin Sabine Friedel ( SPD) die Sommerschule vor allem als große Chance – einmal ohne den üblichen Druck und mit unterschiedlichen Altersklassen zusammen lernen zu können. Andere Stimmen haben dagegen Zweifel, ob Unterricht in Ferien überhaupt dazu beitragen kann, Defizite auszugleichen. „Solche Sommerangebote erreichen ja eben gerade nicht die Kinder und Familien, die es nun wohl am Nötigsten hätten“, so Gewerkschaftschefin Ursula-Marlen Kruse (Erziehung und Wissenschaft) gegenüber der LVZ.

Luise Neuhaus-Wartenberg (Linke) erinnerte daran, dass Sommerschule eine gewisse Logistik erfordere, die in Ferien aber häufig reduziert wird: „Wenn Schülerinnen und Schüler das Angebot des Kultusministers annehmen wollen, die Sommerschule zu besuchen, müssen sie es auch können. Wenigstens in diesen Wochen muss der Schulbus fahren“, so die Landtagsabgeordnete.

Von Matthias Puppe