„Sommerschule“ jetzt auch in Sachsen – GEW: Lehrer brauchen Auszeit

Kinder und Jugendliche sollen nach Möglichkeit auch in den anstehenden Sommerferien an ihren Schulen zeitweise unterrichtet werden. Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) stellte am Freitag ein elf Millionen Euro schweres Programm vor, mit dem Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen im Freistaat auch nach Ende des Schuljahres weitere Unterrichtsangebote finanzieren können. Sowohl für die Bildungseinrichtungen als auch für die Schüler selbst bestehe allerdings keine Pflicht, am Programm „ Sommerschule“ teilzunehmen, so Piwarz.

Konkret geht es um die erste (20. bis 24.7.) und um die fünfte Ferienwoche (17. bis 21.8.), in denen entstandene Bildungsdefizite mit Hilfe von speziellen Sommerkursen ausgeglichen werden könnten. „Viele Eltern haben mir in der letzten Zeit ihre Sorge darüber mitgeteilt. Diese Sorgen nehme ich sehr ernst“, sagte der Kultusminister. Die Sommerschule werde allerdings nicht ausreichen, die fachlichen Defizite vollständig auszugleichen. „Das wird Aufgabe der Schulen im kommenden Schuljahr sein“, so Kultusminister Christian Piwarz.

Schüler ans Leistungsniveau heranführen

In Vorbereitung des kommenden Schuljahres seien die Schulleiter nun ebenfalls aufgefordert worden, eine pädagogische Bestandsaufnahme durchzuführen. Dabei sollen die wichtigsten Defizite erfasst und entsprechende Maßnahmen für den Unterricht ab September abgeleitet werden. „Die Sommerschule kann helfen, die Schülerinnen und Schüler wieder an das sonst übliche Leistungsniveau und an das Lernen heranzuführen“, so Christian Piwarz.

Im Vordergrund des Unterrichts in den Ferien sollen Bildungsangebote stehen, die den Schülern Förder- und Übungsmöglichkeiten schaffen – mit Anknüpfung an den Lehrstoff vom aktuellen Schuljahr. Dazu gehören auch fächerübergreifende Themen, wie politisch-historische Bildung, nachhaltige Entwicklung und musisch-kulturelle Bildung.

GEW : Programm bringt viele Probleme mit sich

Kritik an den Plänen kam am Freitag von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW). „Wir haben uns die Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht, können das aber nicht unterstützen. Solche Sommerangebote erreichen ja eben gerade nicht die Kinder und Familien, die es nun wohl am Nötigsten hätten“, sagte die sächsische GEW-Vorsitzende Ursula-Marlen Kruse. Dafür bringe das Sommerprogramm aber viele Probleme mit sich: „Allein die Angebote nun zu organisieren, ist für die Schulen in der Phase mit den Prüfungen und angesichts der nun ebenfalls geforderten Bestandsaufnahme sehr schwierig“, so Kruse.

Zumal auch ein Großteil der Lehrer harte Wochen hinter sich habe und nun ein Recht auf etwas Erholung in der Auszeit – die Pädagogen grundsätzlich nur in den Ferien nehmen könnten. Nicht zuletzt baue das Programm unnötig Druck auf. „Wenn eine Schule das nicht leisten kann, wird es wieder Debatten geben, dass Lehrer angeblich nicht fleißig genug sind. Wir sagen deshalb: Wenn es Bildungseinrichtungen gibt, die das organisieren können und wollen, dann soll es das auch geben. Aber alle anderen dürfen nicht unter Druck gesetzt werden“, so Kruse.

SPD: Große Chance für Schüler und Lehrer

Zustimmung erhält Sachsens Kultusminister dagegen vom Koalitionspartner SPD: „Keine Noten, kein Lehrplan, kein Zeitdruck: Die Sommerangebote an den Schulen sind eine große Chance für die Lehrer und Schüler gleichermaßen“, erklärte die bildungspolitische Sprecherin Sabine Friedel. Schüler unterschiedlichster Alterklassen könnten zusammen lernen, ohne Zeitdruck und jeder auf seinem Niveau. „Diese Chance gilt es zu nutzen. Wir hoffen, dass an vielen Schulen interessante Angebote zustande kommen und die Schülerinnen und Schüler mit Exkursionen, fächerübergreifenden Projekten und praktischen Aufgaben aus der Lebenswelt das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden können“, so die Sozialdemokratin.

Ähnlich Angebote für das fortgeführte Lernen in den Sommerferien wird es auch in anderen Bundesländern geben. So haben bereits Niedersachsen, Nordrhein-Westpfalen, Berlin und Rheinland-Pfalz angekündigt, „ Sommerschulen“ anbieten zu wollen. In Sachsen-Anhalt und Thüringen werden solche Pläne offen diskutiert.

