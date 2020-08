Studie ergab keinen einzigen Corona-Fall an Sachsens Schulen

Dresden

„Die Infektionslage in den untersuchten sächsischen Schulen war unbedenklich. Es wurden unter 2599 Probanden im Untersuchungszeitraum Mai bis Juni keine aktiven Infektionen gefunden.“ Das ist die Kernaussage einer Corona-Schul-Studie, die am Montagmittag in Dresden auf einer Pressekonferenz mit Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) vorgestellt wird. „Zusammenfassend haben wir zum aktuellen Zeitpunkt keinen Hinweis darauf, dass Kinder und Jugendliche besonders häufig den Sars-CoV-2-Virus in sich tragen oder getragen haben. Es scheint sogar eher so, dass sich Kinder im Vergleich zu Erwachsenen seltener infizieren“, stellte Studienleiter Professor Wieland Kiess fest. Der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Leipziger Universitätsklinikum kommt daher zu der Schlussfolgerung: „Es ist angesichts der aktuellen Datenlage richtig, die Schulen in Sachsen wieder zu öffnen und unter Kontrolle die Hygienemaßnahmen zu lockern, um sich wieder einem normalen Schulalltag anzunähern.“ Der Schulstart in Sachsen ist Ende August.

Wer wurde untersucht in der Leipziger Corona-Schulstudie?

In der Zeit vom 27. Mai bis 24. Juni 2020 wurden in 18 Schulen (10 Grundschulen und 9 Gymnasien, eine vereinte beide Schulformen) in fünf sächsischen Städten – Leipzig, Dresden, Borna, Zwickau und Werdau – 2687 Teilnehmer untersucht, darunter 1884 SchülerInnen und 803 Angestellte. Von diesen ließen sich 2599 auf eine aktive Infektion mittels Rachenabstrichs und mit 2344 etwas weniger auf eine bereits abgelaufene Covid-19 Erkrankung mittels Blutentnahme testen. Die Untersuchung führten maßgeblich Ärzte und Wissenschaftler der Life-Child-Ambulanz des Universitätsklinikums durch. Unter den beteiligten Schulen waren die Neue Nikolaischule und das Kepler-Gymnasium aus Leipzig, das Gymnasium in Borna, die Leipziger Internationale Schule, sowie die Grundschule Connewitz und die Pablo-Neruda-Schule.

Was sind die Ergebnisse?

Bei keiner der knapp 2600 getesteten Personen wurde das Coronavirus gefunden. Antikörper gegen das Sars-CoV-2-Virus zeigten nur 14 der ausgewerteten 2338 Serumproben. Das sind 0,6 Prozent insgesamt, die eine Infektion durchgemacht haben. Beim Schulpersonal wurden mit 0,8 Prozent etwas mehr Antikörper festgestellt als bei den Schülern mit 0,5 Prozent. Von 796 auf Antikörper untersuchten Angestellten wurden sechs positiv getestet. Bei den Schülern waren es acht von 1542, davon einer aus der 3. Klasse und sieben aus der Klassenstufe 6.

Fünf Fälle in Leipzig , kein einziger in Borna

Nach Orten wurden bei vier Schülern und zwei Lehrern in Dresden, bei zwei Kindern und drei Erwachsenen in Leipzig, bei einem Schüler in Werdau, bei jeweils einem Kind und einem Erwachsener in Zwickau und bei keiner einzigen Person in Borna Antikörper festgestellt.

Es gebe also eine leicht höhere Tendenz in den größeren Städten, erklärt Anne Jurkutat, die Leiterin der Life-Child-Ambulanz, gegenüber der LVZ. Aufgrund der insgesamt kleinen Zahlen sei dies aber statistisch nicht belegbar. Und sie weist daraufhin, dass die Seren der antikörperpositiven Probanden noch einem Neutralisationstest zur besseren Beurteilung der Wirksamkeit der gefundenen Antikörper gegen das Sars-CoV-2 unterzogen werden. Außerdem wird zur besseren Kontrolle noch ein zweiter spezieller Antikörpertest durchgeführt. Die Ergebnisse der beiden Letztgenannten stehen noch aus.

Gab es mehr weibliche oder männliche Studienteilnehmer?

Die Mädchen und Frauen haben sich öfter testen lassen als die Jungen und die Männer. Bei den Schülerinnen und Schülern war der Unterschied nicht sehr ausgeprägt. Dagegen waren es beim Personal mit 75 Prozent deutlich mehr Frauen. Die Studienmacher erklären dies auch mit einem deutlich höheren Anteil an Lehrerinnen.

Was sind die Schlussfolgerungen der Forscher aus der Studie ?

Die Herdenimmunisierung ist sehr niedrig. Somit ist davon auszugehen, dass bisher nur wenige Schüler oder Lehrer mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert waren. „Es scheint eine leicht höhere Infektionsrate bei Erwachsenen im Vergleich zu Kindern zu geben. Und jüngere Kinder scheinen weniger häufig infiziert zu sein als ältere“, so Kiess. Es gebe keine relevanten Unterschiede beim Vergleich der ausgewählten Untersuchungsregionen. Und es sei angesichts der aktuellen Datenlage richtig, die Schulen in Sachsen wieder zu öffnen und unter Kontrolle die Hygienemaßnahmen zu lockern, um sich wieder einem normalen Schulalltag anzunähern, sind sich die Macher der Studie einig.

Was ist das Ziel der Corona-Studie?

Die Studie läuft an denselben Schulen mit möglichst denselben Probanden noch in zwei Wellen weiter. Ziel der Studie ist es, weiterhin auch nach Schuljahresbeginn den Stand der Covid-19-Erkrankungen sowie den Anteil der bereits Erkrankten und wieder Genesenen in den sächsischen Schulen zu bestimmen. Es geht darum, die Schulöffnungen, die unterschiedlichen Hygienekonzepte in den verschiedenen Schulformen und auch die Anpassung der Hygienekonzepte an die aktuelle Pandemiesituation in Grundschulen und weiterführenden Schulen im Freistaat Sachsen wissenschaftlich zu begleiten.

Wie geht es weiter?

Die Folgeerhebungen der vom Freistaat finanzierten Corona-Schulstudie in Sachsen werden direkt nach den Sommerferien im September und erneut nach den Herbstferien im November 2020 durchgeführt.

Was sind die Auswirkungen von Corona-bedingten Schulschließungen auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen?

Zusätzlich untersuchten die Leipziger Forscher noch die psychologischen Auswirkungen der Kita- und Schulschließungen auf die Kinder und Jugendlichen. Dabei stellten sie einen allgemeiner Verlust der Lebensqualität in verschiedenen Bereichen fest. Sozial schwächere Gruppen waren stärker betroffen. Wieland Kiess nennt einen „Verlust von Tagesstruktur verbunden mit starkem Anstieg der Nutzung elektronischer Medien“ als eine Folge. Die Wissenschaftler stellten zudem fest, dass viele Kinder in ihrer Freizeit keinen Kontakt zu Gleichaltrigen haben.

Was bedrückt die Kinder?

Und noch etwas Bemerkenswertes fand die Kinderärzte und Psychologen heraus: Im Allgemeinen sorgen sich Kinder mehr um ihre Familie als um sich selbst. Mädchen machen sich zudem mehr Gedanken um ihre Stadt, um Deutschland und die Welt als Jungen. Und der Anteil von Kinder, die glauben, dass es nie wieder so wird wie vor Covid-19, stieg von Ende März bis Ende April um mehr als 100 Prozent auf insgesamt knapp 20 Prozent. Mehr als Dreiviertel aller Schulkinder wünschten sich, dass sie wieder normal zur Schule gehen können. Viele, vor allem ältere, Kinder äußerten Sorgen bezüglich der Schule, das nächste Schuljahr, ihre Noten und die Versetzung.

Erfasst wurden in dieser Studie Kinder und Jugendliche zwischen einem Jahr und 18 Jahren.

Von Anita Kecke