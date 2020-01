Friedrich-Schiller-Gymnasium Leipzig

Profile: gesellschaftswissenschaftlich, naturwissenschaftlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latin (eine Klasse mit vorgezogener Fremdsprache Latein ab Klasse 5), Russisch (als 3. Fremdsprache)

Besonderheiten:Die Schule orientiert sich an Schillers Menschenbild im Verbund von Sprach-, Natur- und Geisteswissenschaften. Eine langjährige Schulpartnerschaft existiert mit der Menelik Preparatory School in Addis Abeba ( Äthiopien). Im Rahmen der Städtepartnerschaft Leipzig – Addis Abeba gibt es einen regelmäßigen Schüleraustausch, aber auch mit der Brattleboro Union High School, Vt., USA, sowie dem Lycée Henri IY in Paris (Förderung Landesdirektion Sachsen). Im 7. Schuljahr findet eine Sprachreise nach Culford (GB) statt. Vielfältige zusätzliche Angebote wie Kulturraum als Ganztagsangebot (Mittwoch), Skilager (für Kl. 8 und 11), Schillerakademie und Nacht der Künste.

Mögliche fünfte Klassen: 3

Aktuelle Schülerzahl: 778

Stadtteil: Gohlis

Schulleiter: Franz Walther

Adresse: Elsbethstraße 2/4, 04155 Leipzig

Telefon: 0341 58 30 29 0

Internet: www.fschillerg.de

E-Mail: info@fschillerg.de

Zum Friedrich-Schiller-Gymnasium gehört als Außenstelle die künftige Schule an der Messe-Allee, aktuell in der Anhalter Straße untergebracht.

Profile: werden mit Eltern erarbeitet

Fremdsprachen: Englisch, weitere stehen noch nicht fest

Besonderheiten: Das Vor-Interim für das Gymnasium „Schule an der Messe-Allee“ soll ab Schuljahr 2020/21 in der 33. Schule, Anhalter Straße 1, 04129 Leipzig, als Außenstelle des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, Elsbethstraße 2, 04155 Leipzig, gebildet werden. Die Schule wird schuljahresweise beginnend mit Klassenstufe 5 aufgebaut. Das Gymnasium soll künftig fünfzügig geführt werden. Die Fertigstellung des Neubaus ist zum Schuljahr 2022/23 geplant. Anmeldungen erfolgen über das Friedrich-SchillerGymnasium. Der Stadtrat muss dem Verfahren aber noch zustimmen, was in der Februar-Tagung 2020 erfolgen soll.

Mögliche fünfte Klassen: in Planung

Stadtteil: z. Zt. Eutritzsch

Adresse: Interim Anhalter Straße 1, 04129 Leipzig

Zu erreichen über das Friedrich-Schiller-Gymnasium