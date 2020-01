Max-Klinger-Gymnasium Leipzig

Profile: naturwissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich, künstlerisch

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein, Spanisch

Übersicht Alle Schulen in Leipzig

Besonderheiten: Das Max-Klinger-Gymnasium und die beiden Nachbarschulen werden zu einem modernen Schulkomplex umgebaut. Die Sanierung läuft und deshalb werden die Klassenstufen 8/9/10 bis 2020/21 in der GerdaTaro-Schule unterrichtet. In Tradition des Namensgebers werden auch Leistungskurse Kunsterziehung angeboten. Landesweite Erfolge hat das Schülerteam des MAX-Radios vorzuweisen. Im Bereich der Naturwissenschaften gibt es als besonderes Bildungsangebot die Junior-Ingenieur-Akademie in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Studienakademie Leipzig. Dabei ist die Arbeit mit modernen digitalen Medien so etabliert, dass die Max-Klinger-Schule als erste MINT-freundliche digitale Schule Sachsens ausgezeichnet wurde.

Mögliche fünfte Klassen: 4

Aktuelle Schülerzahl: 720

Stadtteil: Grünau-Nord

Schulleiterin: Annelie Helbing

Adresse: Miltitzer Weg 2/4, 04205 Leipzig

Telefon: 0341 91 03 60

Internet: www.klingerschule.de

E-Mail: verwaltung@klingerschule.de