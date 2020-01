Neues Nikolai-Gymnasium Leipzig

Profile: naturwissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein, Russisch

Besonderheiten: Die Neue Nikolaischule beteiligt sich am Modellprojekt „Junior-Ingenieur-Akademie“ zur gezielten Förderung naturwissenschaftlich und technisch interessierter und talentierter Schülerinnen und Schüler. Eine Akademie – bestehend aus Schülern und Lehrern – organisiert Veranstaltungen mit Dozenten, die Themenbereiche des Unterrichts vertiefen. Vom Cambrigde Englisch über die Lesebude bis hin zum Mathekurs gibt es vielfältige Ganztagsangebote. Schüler werden als Jugendgästeführer ausgebildet, um dann Gleichaltrige zu führen. Zur Berufs- und Studienorientierung wird mit Firmen wie Porsche, Universitäten und Hochschulen, darunter der Hochschule für Telekommunikation, zusammengearbeitet. Der Nikolaitanerverein fördert Aktivitäten. Schulinterne Veranstaltungen, wie der Winterball, werden von der hauseigenen Schülerfirma gecatert. Partnerschaft mit einer Schule in Vesoul ( Frankreich). Regelmäßige Teilnahme am Projekt „Genialsozial“. Eigene Band und Schulsong „Nikolaiblues“.

Mögliche fünfte Klassen: 3

Aktuelle Schülerzahl: 770

Stadtteil: Stötteritz

Schulleiter: Heiner Wulfert

Adresse: Schönbachstraße 17, 04299 Leipzig

Telefon: 0341 86 03 89 0

Internet: www.neuenikolaischule.de

E-Mail: nikolaigymnasium@t-online.de

Zur Nikolaischule gehört als Außenstelle derzeit auch die Schule an der Prager Spitze.

Profile: werden mit Eltern erarbeitet

Besonderheiten: Das Vor-Interim für das neue Gymnasium an der Prager Spitze wird ab dem Schuljahr 2020/21 am Barnet-LichtPlatz, Kregelstraße 3, 04317 Leipzig als Außenstelle der Neuen Nikolaischule; Schönbachstraße 17, 04299 Leipzig, gebildet. Die Schule wird schuljahresweise beginnend mit Klassenstufe 5 aufgebaut. Das Gymnasium soll künftig fünfzügig geführt werden. Die Fertigstellung des Neubaus ist zum Schuljahr 2022/23 geplant. Anmeldungen erfolgen über die Neue Nikolaischule. Der Stadtrat muss diesem Verfahren noch zustimmen. Das soll auf der Februar-Tagung erfolgen.

Mögliche fünfte Klassen: in Planung

Stadtteil: Reudnitz-Thonberg

Adresse: Interim Kregelstraße 3, 04317 Leipzig

Kontakt über Nikolaischule