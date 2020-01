Robert-Schumann-Gymnasium Leipzig

Profile: naturwissenschaftlich, künstlerisch, gesellschaftswissenschaftlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein

Besonderheiten: In enger Kooperation mit der Musikschule „ Johann Sebastian Bach“ wird für alle musisch Begabten eine fundierte Instrumental oder Gesangsausbildung angeboten. Die Schule hat eine eigene Schul-Band. Großer Wert wird auf Berufs- und Studienorientierung gelegt, es gibt verschiedene Angebote zur naturwissenschaftlichen Orientierung. Üblich ist ein offenes Ganztagsmodell, die Schüler kümmern sich selbst um die Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft. Kreativität, sportlicher Einsatz und musische Begabungen werden gefördert. Es gibt Partnerschaften mit Schulen in den Niederlanden und Tschechien.

Mögliche fünfte Klassen: 3

Aktuelle Schülerzahl: 690

Stadtteil: Altlindenau

Schulleiter: Jeanette Raupach

Adresse: Demmeringstraße 84, 04177 Leipzig

Telefon: 0341 48 64 50

Internet: www.robertschumann.de

E-Mail: Sekretariat@rsg.lernsax.de