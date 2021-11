Leipzig

Die Corona-Fälle an Schulen und Kitas mehren sich – nun hat es auch eine Grundschule in Leipzig getroffen: Die Schule 5 der Stadt Leipzig im Waldstraßenviertel, bekannt durch die Containerbauweise direkt an der RB-Arena, muss vorerst vollständig schließen. Am Donnerstagabend hat das sächsische Kultusministerium eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Demnach wird die Schule von Freitag bis Ende kommender Woche geschlossen. Eine Fortsetzung des Unterrichts ist demnach für den 22. November geplant.

Der Schritt hatte sich schon am Nachmittag abgezeichnet: Aus Ministeriumskreisen verlautete, dass die Infektionszahlen in der Einrichtung zu hoch seien, um eine Schulschließung zu umgehen. Details nannte das Ministerium in der Verfügung nicht.

Bereits zu Beginn der Woche waren in der Grundschule nach Antigen-Schnelltests positive Corona-Fälle aufgetreten. Der Schul- und Kita-Coronaverordnung zufolge kann das Kultusministerium bei gehäuften und lokalen Infektionsgeschehen Maßnahmen wie zeitlich begrenzten Wechselunterricht oder temporäre Schulschließungen anordnen. Dabei gibt es keinen Schwellenwert, ab dem der Schulbetrieb nicht mehr stattfinden kann, sagte ein Ministeriumssprecher der LVZ. Es handele sich demnach um eine Ermessensentscheidung, die Umstände an der jeweiligen Schule spielten demnach eine Rolle.

