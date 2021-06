Leipzig

Die gute Nachricht vorweg: Es gibt in Leipzig im kommenden Jahr genug Plätze an Oberschulen und Gymnasien. Dank Engagement und Aufstockung der Kapazitäten – zum Teil sogar bis hin zur Sechszügigkeit – werden ab September insgesamt 183 fünfte Klassen an diesen Schulformen ins Schuljahr starten können. Das sind sieben mehr als zuvor. Ein Erfolg.

Trotzdem zeigen sich noch immer viele Engpässe und die sind vor allem für die Kinder bitter, die keinen von drei möglichen Schulwünschen erfüllt bekamen. Das hat längere Schulwege zur Folge, aufgrund der verschiedenen Fachprofile aber auch inhaltliche Konsequenzen für den Bildungsweg.

Lesen Sie auch Andrang in Leipzigs Gymnasien und Oberschulen – 154 Kinder gehen leer aus

Kein Zweifel: Leipzig unternimmt enorme Anstrengungen, um das einst verschlafene Problem zu lösen. Grund zum Verschnaufen gibt dabei noch nicht. Denn auch wenn alle Kinder jetzt „irgendwie reingepasst“ haben, sind sowohl das Glückspiel beim Verlosen der Plätze, als auch überfüllte Schulen keine Dauerlösung. Um weitere bauen zu können, braucht es Platz. Der ist immer schwerer zu finden, aber es gibt ihn noch: oftmals aber in privater Hand.

Nur ein Beispiel: Ich fahre jeden Morgen am brachen Jahrtausendfeld (Lindenau) vorbei, auf dem Kommune und Eigentümer seit Langem um den Bau einer Schule ringen. Wäre mit Blick auf die etwa 100 abgelehnten Kinder in den beiden benachbarten Gymnasien offensichtlich sinnvoll. Ähnliche Lagen gibt es auch in anderen Stadtteilen. Wird Zeit, dass sich da was tut.

Von Matthias Puppe