Wie mit der Leipziger Modellschule Bildung neu gedacht wird

Leipzig

In der vierten Etage des Schulgebäudes in der Uhlandstraße, das die Stadt Leipzig als Ausweichquartier nutzt, geht es besonders quirlig zu. Dort lernen 50 Kinder in zwei altersgemischten Gruppen, deren Eltern sich bewusst für eine neue, innovative Form von Bildung fernab des staatlichen Bildungssystems entschieden haben. Leipziger Modellschule (LEMO) heißt das ehrgeizige Projekt, für das der Verein Lebens- und Bildungsraum im August 2021 den ersten Schritt wagte. Ziel ist es, in Grünau eine inklusive, sozialraumorientierte Gemeinschaftsschule aufzubauen, die der Verein gemeinsam mit Bildungsexperten der Universität Leipzig entwickelt.

Die Wissenschaftler der Uni wollen in einer Lehr- und Forschungsschule neue Konzepte zur Lösung der Herausforderungen des Bildungssystems entwickeln und erproben. Jedes Kind soll sich – unabhängig von seinem sozialem Hintergrund – entsprechend seiner Voraussetzungen optimal entwickeln können. Entstehen soll dafür gar ein kompletter Bildungscampus – auf der Wiese neben dem Allee-Center an der Offenburger Straße. Doch da schwingt wohl noch ein wenig Zukunftsmusik mit. Begleitet wird die Arbeit von einem wissenschaftlichen Beirat, dem Juniorprofessorin Almut Krapf von der Leipziger Universität vorsteht.

Gerlind Große, Professorin für frühkindliche Bildung und Entwicklung, hat mit vielen Mitstreitern den Verein Lebens- und Bildungsraum gegründet, der das Projekt seit 2017 vorantreibt. Träger der Modellschule ist inzwischen eine Gesellschaft. Quelle: Andre Kempner

Schulgründung ist alles andere als einfach

Derzeit muss die Leipziger Modellschule, deren Träger inzwischen eine gemeinnützige GmbH ist, drei Jahre lang nachweisen, dass ihr Konzept funktioniert – bevor sie dann die staatliche Förderung für Freie Schulen bekommen kann. „Es ist schon ein bewegender Moment“, sagt Gerlind Große, die Initiatorin, „eine neue Schule zu eröffnen.“ Mit vielen Mitstreitern hat die Professorin für frühkindliche Bildung an der Fachhochschule Potsdam und Entwicklung einst den Verein Lebens- und Bildungsraum gegründet, der das Projekt seit 2017 vorantreibt. Und das ist alles andere als einfach.

Lehrerin Sarah Kleditz in der Leipziger Modellschule. Die nutzt derzeit ein Ausweichquartier in der ehemaligen Uhlandschule. Quelle: André Kempner

Räume im Allee-Center sind nicht rechtzeitig fertig

„Zunächst ist der Schulstart etwas holprig angelaufen. Gleichzeitig war es aber total energiegeladen“, konstatiert Sarah-Maria Kleditz, die Stammgruppenleiterin der Modellschule, nach dem ersten halben Jahr. „Wir haben uns viel Zeit genommen, dass sich die Kinder erst einmal kennenlernen und waren viel draußen.“ Letzteres war wohl auch der Tatsache geschuldet, dass die angemieteten Räume im Allee-Center nicht rechtzeitig verfügbar waren. Der Brandschutz hat der LEMO einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es muss noch eine zweite Brandschutztreppe angebaut werden. Für den Träger sind das zusätzliche Kosten von etwa 100.000 Euro.

Die LEMO konnte bis Ende November 2021 zunächst in zwei Räumen der Freien Schule Leipzig starten. Doch das wurde für alle viel zu eng. Inzwischen nutzt sie das ehemalige Uhland-Gymnasium in Leutzsch. Das betreibt die Stadt Leipzig als Interim – auch bei Baumaßnahmen wie für die Grundschule am Leutzscher Holz. „Die Räume werden zwar jetzt fertig. Wir werden aber erst Ostern umziehen, damit unsere Kinder nicht immer im Transit-Modus sind“, sagt Gerlind Große.

Ferdinand Weise ist dabei, die Räume im Allee-Center für die Leipziger Modellschule vorzubereiten. Die will in den Osterferien einziehen. Quelle: André Kempner

Unterricht mit Lernzeit- und Projektzeit

Bis dahin ist ein 15-köpfiges, junges Team dabei, das Konzept der LEMO in der Uhlandstraße umzusetzen und Erfahrungen zu sammeln. „Nicht alle Pädagoginnen und Pädagogen arbeiten Vollzeit“, erklärt die Professorin. In den altersgemischten Gruppen gibt es weder Fächer noch Zensuren. Los geht es morgens mit einer konzentrierten Lernzeit, in der Inhalte aus Mathe, Deutsch, bei den Größeren auch Englisch, abgedeckt werden. Danach folgt eine Projektzeit, in der themenorientiert gelernt wird. Anmeldungen sind derzeit nur im Ausnahmefall möglich – etwa für Achtklässler als „Quereinsteiger“ oder Geschwisterkinder.

„Die Lehrkräfte geben zwar Impulse. Es geht uns aber darum, dass die Kinder selbst sagen, was sie interessiert, und wir so die Inhalte aus verschiedenen Fächern integrieren können. Die Kinder lernen besser, wenn sie wissen, warum sie das eigentlich lernen“, so Professorin Große. Die Projektthemen sind vielfältig – reichen vom Fußball bis hin zu Harry Potter oder der Erforschung von Sternen. „Die Kinder entwickeln aus der Freiheit heraus, die sie bekommen, eigene Ideen“, ergänzt Sarah-Maria Kleditz. Zurzeit werden beispielsweise Plakate angefertigt. Es wurde aber auch ausführlich über Tod und Sterben gesprochen. „Wir versuchen, in kleinen Gruppen zu arbeiten.“

Eine Herausforderung ist es, die richtige Balance zu finden. „Wir arbeiten sehr sozialraumorientiert, mindestens 40 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler sollen aus Grünau kommen.“ Viele Kinder, die in sozialen Brennpunkt-Vierteln leben, haben oft keine Chance auf einen vernünftigen Abschluss. Die LEMO will daher eine Schule für die Nachbarschaft sein und sich für den gesamten Stadtteil öffnen. Dafür gibt es dann auch Stipendien.

Thomas Haubner: „Die Kinder brauchen Freiräume, selbstständig zu lernen und sich zu strukturieren, und Eigenverantwortung.“ Quelle: André Kempner

Eltern legen Wert auf Freiräume für ihre Kinder

Viel Wert wird auf die individuelle Förderung gelegt. „Unsere Kinder sollen einfach praktischer lernen“, ergänzt Thomas Haubner, ein Vater. Er leitet die Software-Firma Tutory, die als Sozialunternehmen den Arbeitsalltag Lehrender erleichtern will. Dabei interessiere er sich zwar als Unternehmer für Lebensläufe, aber weniger für die Schulbildung der Menschen. Einer seiner besten Entwickler, sagt er, habe beispielsweise fast das Mathe-Abi nicht geschafft. „Die Kinder brauchen Freiräume, selbstständig zu lernen und sich zu strukturieren, und Eigenverantwortung. Das findet man so an staatlichen Schulen nicht.“

Doch andere Konzepte, wie das der LEMO, könnten dabei gut funktionieren. Schule sei eben viel mehr als Frontalunterricht oder Pauken von Wissen, das nach der Prüfung wieder vergessen wird. Dabei seien die Inhalte durchaus an herkömmliche Lehrpläne angelehnt und damit kompatibel. „Unser Ziel als Modellschule ist ja auch, dass staatliche Schulen viel von uns übernehmen können.“

So könnte der Bildungscampus Grünau aussehen: Der freie Architekt Hartmut Sebastian Schneider hat dies entworfen. Quelle: Patrick Moye

Bildungscampus entsteht auf Wiese neben dem Allee-Center

Die bisherige Schulleiterin Birgit Kilian musste Leipzig aus persönlichen Gründen verlassen. Große, gerade in Elternzeit, sprang ein. Und eine Nachfolgerin ist inzwischen da. „Mich interessiert das große Projekt, das in Grünau entsteht“, sagt Franziska Milke, die neue Schulleiterin, die von der Montessori-Oberschule in Potsdam nach Leipzig gewechselt ist. „Ich komme von einer des besten Schulen Deutschlands. Was ich dort gelernt habe, kann ich in Leipzig gut gebrauchen und will ich hier dann auch umsetzen.“ Geplant ist ein Bildungscampus mit drei Lernhäusern samt Kita, Mensa, Bibliothek und Dreifeldsporthalle. Auch Platz für Wohngruppen könnten entstehen.

Vorbesprochen ist mit dem Liegenschaftsamt, verschiedenen Stadtratsfraktionen und der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB), das Areal an der Offenburger Straße per Erbbaurecht zu nutzen. Dabei sollen etwa 50 Millionen Euro investiert und 120 Arbeitsplätze geschaffen werden – vom Hausmeister über Küchenkräfte bis hin zu Erziehern und Pädagogen. Das funktioniert natürlich nur mit Zustimmung des Stadtrates sowie mit Schulbau-Fördermitteln. Wann es losgehen kann, ist offen. Möglicherweise entsteht ab Jahr vier zunächst eine Schule in Containerbauweise auf der Wiese am Allee-Center.

Franziska Milke ist die neue Schulleiterin der Leipziger Modellschule und will ihre Erfahrungen von der Postdamer Montessori-Oberschule einbringen. Quelle: André Kempner

Omel ist als Außenposten schon da

Ein ganz zentraler Baustein der Arbeit ist das LernKulturLab. Das ist ein schillernd-bunter LEMO-Container, der ebenso wie das Omel (LEMO rückwärts!) als ein erster Außenposten auf der Wiese an der Offenburger Straße steht. Dort will der Verein in direkten Kontakt mit den Anwohnern und Familien aus Grünau kommen, gemeinsam coole Projekte realisieren oder auch einfach mal nur einen Kaffee trinken. Und es gibt gemeinsame Projekte mit der Künstlerin Viktoria Scholz. Der Container bekommt noch eine Solaranlage. „Wenn Corona vorbei ist, wollen wir ihn endlich richtig nutzen.“

Omel (LEMO rückwärts!) steht als ein erster Außenposten auf der Wiese an der Offenburger Straße. Dort will die Leipziger Modellschule künftig bauen. Quelle: André Kempner

Interessierte Menschen helfen als Paten

Wie finanziert sich das alles? Wie alle neuen Freien Schulen muss das Projekt eine dreijährige Probephase bestehen und für Betriebskosten, Gehälter, Ausstattung und Material selbst aufkommen. Dafür gibt es eine Schülerkostenpauschale vom Land, die derzeit zu 40 Prozent ausgezahlt wird. Der Rest erfolgt über Schulgeld von Eltern sowie Kredite, die von interessierten Menschen durch Bürgschaften in Höhe bis maximal 3000 Euro abgesichert werden. Darüber hinaus helfen Sponsoren wie die Software AG Stiftung. Für ihren laufenden Betrieb muss die LEMO in den ersten drei Jahren nahezu eine Million Euro aufbringen.

Gehören zum Gründungsteam: Birgit Kilian, Bianca Wilmsmann und Gerlind Große im Oktober 2020 auf der Wiese an der Offenburger Straße neben dem Allee-Center. Hier soll der neue Bildungscampus entstehen. Quelle: André Kempner

Weitere Infos zum Konzept unter https://www.leipzigermodellschule.de

Von Mathias Orbeck