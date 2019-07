Leipzig

Hobby-Astrologen in Leipzig hatten trotz eines groß angekündigten Himmelsschauspieles vermutlich keine großen Erwartungen. Am Mittwochabend schob sich ab 22 Uhr der Kernschatten der Erde langsam vor den strahlenden Vollmond – für Leipzig allerdings war eine dicke Wolkendecke angekündigt. Doch die lockerte sich über einigen Teilen der Stadt immer wieder auf und gab für die Geduldigen den Blick frei auf das außergewöhnliche Spektakel.

„Um 22 Uhr lag über dem Süden von Leipzig ein dreieckiges Wolkenfeld“, beschreibt der Meteorologe Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst die Lage am Dienstagabend. „Die Wolkendecke war aber nicht vollständig geschlossen und zog sich später zurück.“ Wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sei, habe einen Blick auf die partielle Mondfinsternis erhaschen können. Die Leipziger konnten nun also auch faszinierende Bilder des Schauspieles knipsen. Diese hier von unserem Fotografen Holger Baumgärtner entstanden bei Thekla im Nordosten der Stadt.

Von afs