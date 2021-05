Seit 1993 wird in Leipzig jedes Jahr am 30. Mai an die Sprengung der alten Paulinerkirche im Jahr 1968 erinnert. Auch am Sonntag steht wieder ein Gedenkgottesdienst an. Der Paulinerverein will dann erneut den Einbau der geretteten Kanzel ins neue Paulinum fordern. Die ersten Wortmeldungen gibt es bereits.