Leipzig

Dreieinhalb Monate vor der Bundestagswahl fehlen in Leipzig noch etwa 1000 Wahlhelfer. Nach Angaben des Amtes für Statistik und Wahlen haben sich bislang gut 4500 Personen bereiterklärt, die Organisation des Urnengangs am 26. September zu unterstützen.

„Die Bereitschaft ist vergleichbar mit anderen Wahljahren“, sagte die stellvertretende Wahlleiterin Andrea Schultz gegenüber der LVZ. Einschließlich einer Reserve für kurzfristige Ausfälle versuche die Kommune, insgesamt 5500 Wahlhelfer zu rekrutieren.

Anhebung der Tagespauschale um bis zu 30 Euro

Zwei Parteien im Stadtrat wollen nun über finanzielle Anreize die Bürgerinnen und Bürger motivieren, sich bereitwilliger im demokratischen Prozess zu engagieren. Dazu fordern sie, die sogenannte Entschädigung für ehrenamtlichen Wahlhelfer um bis zu 30 Euro zu erhöhen. Derzeit zahlt die Stadt je nach Funktion im Wahlvorstand eine Tagespauschale zwischen 30 und 50 Euro.

„Im Vergleich deutscher Städte mit ähnlicher Einwohnerzahl liegt die Stadt Leipzig bei der Wahlhelferentschädigung unter dem Durchschnitt“, begründet die AfD-Fraktion ihren Vorstoß, die „Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger bei Wahlen und Entscheiden“ aus dem Jahr 2019 zu überarbeiten. So zahle beispielsweise Dresden seinen Wahlhelfern im Schnitt 15 Euro mehr als Leipzig, Erfurt sogar 30 Euro. Über eine generelle Anhebung der Vergütungssätze hinaus hält die AfD-Fraktion in diesem Jahr überdies die Zahlung eines Corona-Zuschlages für gerechtfertigt, „da die Einhaltung der Corona-Schutz-Verordnung den Wahlhelfern einiges mehr abverlangt als unter normalen Umständen“.

Anhebung führt zu Mehrkosten von rund 140 000 Euro

„Seit Jahren geht die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Tätigkeit im Rahmen von Wahlvorständen zurück“, beklagt zudem die Linksfraktion. Der Aufwand zur Werbung von Wahlhelfern steige kontinuierlich. Eine Anpassung der Entschädigungen für Wahlhelfer sei daher notwendig. Auch die Durchführung der Wahl unter erschwerten Pandemiebedingungen gebiete eine bessere Anerkennung des Ehrenamtes.

Welche finanziellen Auswirkungen ihr Vorschlag auf den Stadthaushalt haben würde, hat die Linksfraktion schon mal berechnet. Bei 4698 Wahlhelfern für die 556 Wahlbezirke kämen demnach Kosten von 316 640 Euro auf die Stadt zu – das wären 138 040 Euro mehr als nach der bestehenden Wahlhelfer-Satzung.

Wahlhelfer nur wegen Impfprivilegien?

Eine bessere finanzielle Anerkennung könnte sogar noch einen weiteren Effekt haben: In anderen Bundesländer hatten sich Leute als Wahlhelfer gemeldet, nur um an eine schnellere Corona-Schutzimpfung zu kommen. Als sie ihren Impftermin dann in der Tasche hatten, zogen sie ihre Bereitschaftserklärung zurück. Ob sich auch Leipziger nur pro forma beworben haben, um in den Genuss von Impfprivilegien zu kommen, ist bislang unklar. „Da bei uns die offiziellen Berufungen noch nicht stattgefunden haben, kann die Frage noch nicht beantwortet werden, ob bei einigen die Impfung die Motivation zur Bewerbung als Wahlhelfer war“, so Schultz. Eine höhere Tagespauschale könnte dann ein Grund sein, an der Bereitschaftserklärung festzuhalten.

Von Klaus Staeubert