Leipzig

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) leiden massiv unter der Corona-Pandemie. Der Krankenstand habe sich in dieser Woche noch einmal verschärft, sagte Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) am Dienstagabend im Stadtrat. Mehr als 18 Prozent des Fahrpersonals seien mittlerweile nicht mehr im Dienst. Konkret bedeutet das: „180 Fahrerinnen und Fahrer fallen täglich krankheitsbedingt aus“, so Dienberg. „Das sind 60 bis 70 Fahrerinnen und Fahrer mehr, als es in dieser Jahreszeit für gewöhnlich der Fall ist.“

Busse verkehren im 15-Minuten-Takt

Zu Beginn der Woche hatten die LVB bereits Einschränkungen im Straßenbahnverkehr auf mehreren Linien vorgenommen. Diese reduzierten den Fahrerbedarf nach Angaben von Dienberg um 35 Dienste. „Das reicht aber nicht aus, um den Verkehr der LVB zu stabilisieren“, betonte er. „Deshalb sind weitere Maßnahmen erforderlich.“ Ab Montag würden daher weitere Angebotsreduzierungen vorgenommen. Dann sollen die Busse auf den Linien 60, 65, 70, 74, 76 und 89, die bislang alle zehn Minuten fahren, nur noch im 15- Minuten-Takt verkehren.

Jung: Energieversorgung ist gesichert

Die Auswirkungen der aktuellen Corona-Welle sind auch in anderen Bereichen spürbar. Für die gesamte Stadtverwaltung bezifferte Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) die Krankenquote mit 18 Prozent.

Auch bei den Stadt- und den Wasserwerken sowie im Klinikum St. Georg sieht es nach Angaben von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) nicht viel anders aus. Er betonte jedoch, dass die Versorgungssicherheit in den Bereichen Wasser, Energie, Mobilität und Gesundheit gewährleistet sei. Auch der Krieg in der Ukraine führe nicht zu Ausfällen bei der Energieversorgung, so Jung.

Von Klaus Staeubert