Als „unglaublich historischen Moment“ erinnern sich Tobias Hollitzer und Prof. Jürgen Wenge an den Mauerfall vor 30 Jahren. Im Interview blickt der Vorstand des Bürgerkomitees auf die Friedliche Revolution zurück, äußert sich zur Zukunft der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ – und wehrt sich gegen Vorwürfe an den Ausstellungen.