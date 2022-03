Leipzig

Die CDU-Fraktion hat auf die Initiative von Linken, Grünen und SPD, die möglichst ab 1. August 2022 in Leipzig ein 365-Euro-Ticket für junge Menschen bis 27 Jahre für Bus und Bahn einführen wollen, mit Unverständnis reagiert. „Das ist Politik mit dem Kopf durch die Wand und erinnert an Gauklertum – seriöse und ehrliche Politik ist das jedenfalls nicht!”, echauffiert sich CDU-Stadtrat Konrad Riedel. „Die Fraktionen irrlichtern hier gegen jede Vernunft, einfach frei nach dem Motto: Wasser kommt aus dem Wasserhahn und Geld aus dem Portemonnaie. Dabei sollten alle Stadträte wissen, dass die Geldbörse der LVB ohnehin schon überbelastet und auch der städtische Haushalt kein Fass ohne Boden ist”, betont Riedel, der auch im Aufsichtsrat der LVB sitzt.

AFD: Ausbau des Netzes wichtiger

Das sieht die AfD ähnlich: „Jeder wünscht sich, dass die Bürger so preiswert wie möglich fahren“, sagt ihr Fraktionsgeschäftsführer Christian Kriegel: „In Zeiten, in denen wir jeden Euro umdrehen müssen, ist das aber nicht gesichert.“ Wichtiger sei zunächst, das Netz der Leipziger Verkehrsbetriebe zu sanieren und auszubauen sowie den Service zu verbessern. „Bei steigenden Energiepreisen ein 365-Euro-Ticket zu fordern, ist schwierig.“

SPD-Parteichef: Verkehrswende wird befördert

Lob kommt hingegen vom Leipziger Bundestagsabgeordneten Holger Mann, der die Initiative als „als weiteren Schritt zur Umsetzung des Kommunalwahlprogramms der SPD Leipzig“ sieht. Vor allem weil es um junge Menschen geht, die oft wenig verdienen. „Mit dem 365-Euro-Ticket haben wir die Chance“, so der Leipziger SPD-Chef, „diese Gruppe langfristig an den ÖPNV zu binden, die dringend benötigte Verkehrswende in der Stadt zu befördern und unseren Beitrag zur Aufgabe zu leisten, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen im Mobilitätssektor zu senken.“

Der Vorschlag, den die Verwaltung bis Ende Mai 2022 prüfen und finanziell untersetzen soll, bezieht sich zunächst auf die Tarifzone 110. Ob die S-Bahn integriert werden kann, muss mit dem Mitteldeutschen Verkehrsverbund verhandelt werden. Bezahlen wollen SPD, Linke und Grüne dies 2022 aus sogenannten Haushaltsausgaberesten.

Von Mathias Orbeck