ADAC Sachsen: Tempo 30 bringt nicht mehr Sicherheit

Leipzig

Tempo 30 bringt keinen Mehrwert für die Verkehrssicherheit. Davon ist der Allgemeine Deutsche Automobil Club (ADAC) Sachsen überzeugt. „Die gesamte Aktion ist eine parteipolitische, ohne wissenschaftlichen Hintergrund“, sagt Helmut Büschke, Vorstandsmitglied für Verkehr- und Technik beim ADAC Sachsen, der im Freistaat mehr als 815.000 Mitglieder vertritt. „Es wird für viele Bürger klar, dass man das Autofahren unattraktiv machen will, damit die Bürger aufs Fahrrad oder den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen sollen.“ Das könne aber nicht der richtige Weg sein, weil Wirtschaft, Handel, Dienstleistungen, aber auch viele Bürger das Auto für ihre Arbeit brauchen.

Helmut Büschke, Vorstandsmitglied für Verkehr und Technik im ADAC Sachsen. Quelle: ADAC

Städtetag macht sich für Gesetzesänderung stark

Hintergrund: Mehrere deutsche Städte wollen Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in ihren Ortschaften ausprobieren. Dazu gehört auch Leipzig, das dem Stadtrat bis Jahresende ein begrenztes Stadtgebiet vorschlagen soll, in dem das möglich wäre. Dort soll dann auf allen Trassen nicht mehr die bisherige Regelgeschwindigkeit 50 Kilometer pro Stunde, sondern nur noch Tempo 30 gelten. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) macht sich über eine Initiative des Deutschen Städtetages beim Bund dafür stark, die gesetzlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen.

ADAC: Viele Autofahrer werden Regel nicht akzeptieren

„Viele Autofahrer würden eine durchgängige Tempo-30-Regelung für Leipzig nicht akzeptieren, da sie unbegründet erfolgt“, ist Büschke überzeugt. Festzustellen sei, dass zirka 70 Prozent der Leipziger Straßen bereits mit Tempo 30 gekennzeichnet seien, in verkehrsberuhigten Zonen, vor Kitas und Schulen sowie an Unfallschwerpunkten und an anderen Gefahrenstellen. Unfälle passieren laut ADAC Sachsen meistens an Kreuzungen und Einmündungen, dort wird allerdings ohnehin mit geringeren Geschwindigkeiten gefahren.

Eine wirksame Verbesserung der Verkehrssicherheit lasse sich dort vielmehr durch bessere Lichtsignalisierung und bauliche Maßnahmen wie Beseitigung von Sichtbehinderungen erreichen, so der Automobilclub. Er prognostiziert: Bei Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen werde sich insbesondere zu verkehrsschwachen Zeiten wie spätabends, nachts oder am Wochenende, die Reisezeit spürbar erhöhen. Der ADAC Sachsen bezieht sich auf Aussagen von Unfallforscher Siegfried Bockmann vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin, der so einen Modellversuch in Leipzig für unrealistisch hält. Der würde nicht die Realität widerspiegeln.

Von Mathias Orbeck