Lützschena-Stahmeln

Nicht, dass die Bewohner des Leipziger Stadtteils Lützschena-Stahmeln es besonders eilig hätten mit der Bebauung der idyllischen Landschaft zwischen den beiden Ortslagen. Dort soll – wie schon seit Jahren im Gespräch – in unmittelbarer Nachbarschaft zum TÜV-Gebäude ein Gewerbepark entstehen. Die Bebauungsplansatzung, die Hillrich Teismann vom Amt für Stadtentwicklung und Bau im jüngsten Ortschaftsrat erläuterte, stammt auf dem Jahr 2015. Da es laut dem Planer langwierigen Klärungsbedarf zwischen Stadt und Eigentümern gab, ist der Entwurf noch nicht beschlossen. Grund genug für den Ortschaftsrat, eine Änderung anzuregen, die auf die veränderten Bedürfnisse der Leipziger zugeschnitten ist.

Steht Umweltschutz dem Grundschulbau entgegen?

„Durch das Wachsen der Stadt Leipzig und auch angesichts des ungebrochenen Zuzugs von Einwohnern nach Lützschena-Stahmeln wird dringend eine Schule benötigt, die wir uns im südlichen Bereich unmittelbar an der Halleschen Straße wünschen“, so Ortsvorsteherin Margitta Ziegler (BI 1990). Nach ihren Informationen könnte der Investor mit dieser Variante leben und würde die Grundschule mit Hort, Sport- und Mehrzweckhalle auch bauen. Im Übrigen sei der Ortschaftsrat bereits vor Jahren bei der Debatte zum Schulentwicklungsplan dafür eingetreten.

Doch Hillrich Teismann wandte ein, dass genau dieses Areal für Grünflächen und Umweltmaßnahmen vorgesehen sei, schließlich würden sich die Bewohner den Grünausgleich ortsnah wünschen. Zudem müsste man bei den gewünschten Änderungen einen neuen Plan „über den alten legen“, um die Grundschule aufzunehmen und die Ausgleichsflächen zu verlagern, was wieder Jahre dauern würde und einigen Unmut im Ortsrat hervorrief. „Wir möchten nicht immer nur mitgeteilt bekommen, was alles nicht geht!“ so Ortschefin Ziegler. Und Jörg Weber ( Die Linke) erinnerte daran, dass die Anfrage des Ortschaftsrates bereits im Rathaus vorliegt: „Wie lange dauert das denn, bis wir eine Antwort bekommen? Worauf warten wir denn?“

Hillrich Teismann verwies auf einen weiteren möglichen Standort für die Schule in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes, der von der Stadtverwaltung favorisiert, vom Ortschaftsrat als ungeeignet betrachtet wird. Margitta Ziegler zog schließlich ein Fazit: „Weit sind wir heute ja nicht gekommen, wir sollten den Vorschlag von Herrn Teismann aufgreifen und beide Standorte und ihre Vor- und Nachteile vor Ort vergleichen – und das möglichst bald!“

Sorge wegen Lärm und Schadstoffen durch Straße zum KLV-Terminal

Wenig begeistert sind die Bewohner des Ortsteils auch von den von der Stadt geplanten Erschließungsstraßen für das KLV-Terminal, wie der „kombinierte Ladeverkehr“ in Kurzform heißt. Damit solle die Zufahrt von der Verbindungsstraße zum Warenzentrum erleichtert und das Terminal attraktiver für Kunden werden. Eine der neuen Verbindungen ist von der Kreuzung mit der Bahnstraße unter die B6 zum Verladeterminal geplant. „Der Ortschaftsrat spricht sich gegen die geplante Trassenführung aus, da dadurch Schwerlastverkehr mit all seinen Nachteilen in den Ortsteil gezogen wird“, so Ortschefin Ziegler.

Nach einem entsprechenden Beschluss des Ortschaftsrates, der von seinen Mitgliedern einstimmig angenommen wurde, soll eine alternative Straßenführung innerhalb des Güterverkehrszentrums und nördlich der Bundesstraße 6 geprüft werden, um zusätzlichen Verkehr aus der Ortslage Lützschena fernzuhalten und die Schadstoffbelastungen zu minimieren. Zudem sei ein geeigneter Lärmschutz für Stahmeln südlich der Gleisanlagen zu errichten. Damit würden zugleich Anträge der SPD und des Ortschaftsrates Lindenthal unterstützt.

Von Andrea Richter