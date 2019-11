Ärger um Leuschnerplatz-Pläne: Grüne kritisieren fehlende Transparenz

Leipzig

Leipzigs Grünen wird die Hängepartie um den Wilhelm-Leuschner-Platz zu bunt. 2015 habe der Stadtrat beschlossen, zur Vermarktung der kommunalen Flächen eine Arbeitsgruppe zu bilden, erinnert die Fraktion in einer Anfrage an den Oberbürgermeister. Doch diese Arbeitsgruppe habe bis heute erst einmal getagt, kritisiert Stadtrat Tim Elschner. „Der Liegenschaftspolitik im Rathaus fehlt die Transparenz.“

Warum nicht im Matthäikirchhof?

Die Kommune verhandle über Baugrundstücke, ohne den Stadtrat angemessen einzubeziehen. So habe Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) eine neue Juristenfakultät und ein Forum Recht auf dem nördlichen Baufeld in sein Arbeitsprogramm geschrieben. Für das Forum genehmigte der Bund jüngst 70 Millionen Euro. „Weshalb dürfen sich Bauinteressenten am Stadtratsbeschluss vorbei Grundstücke aussuchen?“, fragen die Grünen. „Weshalb hält die Verwaltung als Standort für das Forum Recht den Wilhelm-Leuschner-Platz für geeigneter als den Matthäikirchhof?“

Was wird aus der 6,2 Hektar großen Brachfläche gleich neben dem Leipziger Rathaus? Die Grünen verlangen jetzt Antworten zum Wilhelm-Leuschner-Platz. Quelle: André Kempner

Obendrein wurde soeben bekannt, dass die Universität Leipzig auf dem Areal noch ein Institutsgebäude für 34 Millionen Euro erhalten soll. In diesem „Global Hub“ würden 484 Menschen arbeiten.

Eins von drei Baufeldern schon verkauft

Schon 2017 hatte die Kommune das südliche Baufeld an den Freistaat Sachsen zum Freundschaftspreis verkauft. Dort entsteht unter anderem für 34,5 Millionen Euro ein Neubau für das Leibniz-Institut für Länderkunde. Die Grünen ärgert, dass man jedoch fast nichts von jenen Aufträgen höre, die der Stadtrat der Verwaltung zu dem Platz vorgegeben hatte – wie den Bau einer Markthalle, von Wohnungen und zur Verwaltungsunterbringung.

Bebauungsplan dauert rund zehn Jahre

Sie wundern sich ebenfalls darüber, dass der Bebauungsplan erst 2021 Rechtskraft erlangen soll. Das wäre zehn Jahre nach dem Beschluss des Stadtrates hierzu. Ihre Anfrage soll in der Ratssitzung am 19. November beantwortet werden.

Von Jens Rometsch