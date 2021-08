Leipzig

Von der Arbeit in den Gesundheitsämtern hat vor Corona fast niemand etwas mitbekommen. Mit der Behörde bekamen vor allem Kinder zu tun – bei der Schuleingangsuntersuchung oder wenn der Amtszahnarzt in die Kita kam. Aber wer weiß schon, was dort sonst so gemacht wird?

Breites Aufgabenfeld

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten – auch außerhalb von Pandemien – in einer eigenen Impfstelle und verabreichen Spritzen. Sie betreiben Gesundheitsbildung. Sie analysieren die gesundheitliche Situation ihrer Kommune, machen dort Bevölkerungsgruppen und Regionen aus, in denen etwas passieren muss. Sie kontrollieren die Qualität von Badegewässern. Sie stellen Gesundheitszeugnisse aus. Sie führen die vorgeschriebene Beratung von Prostituierten durch und sind für deren Anmeldung zuständig. Und natürlich, deshalb stehen sie derzeit im Fokus, sind sie für den Seuchenschutz verantwortlich, erfassen Meldungen zu übertragbaren Krankheiten, ordnen Quarantänen an.

Mäßig attraktiver Job

In den vergangenen Monaten waren die Gesundheitsämter durch Corona überlastet. In vielen Kommunen fanden keine Schuleingangsuntersuchungen statt – die Kontaktverfolgung ließ kaum Zeit für Standardaufgaben. Einige der Behörden sind ohnehin seit Jahren unterbesetzt: Mediziner finden den Job in einem Rathaus mäßig attraktiv, weniger Geld verdienen sie dort auch, und die Karrieremöglichkeiten halten sich in Grenzen. Immerhin hat für die Nachfolge der Leipziger Gesundheitsamtschefin Dr. Regine Krause-Döring eine Sachgebietsleiterin aus eigenem Haus den Zuschlag erhalten. Dass sich für den Leitungsposten in der zweitgrößten Stadt Ostdeutschlands aber nur ganze vier Leute beworben hatten, lässt tief blicken. Der Fachkräftemangel in der Medizin hat auch die öffentliche Gesundheitsversorgung längst mit voller Wucht erfasst.

Von Björn Meine