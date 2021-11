Leipzig

Politiker und Mediziner drängen darauf, wieder kostenlose Corona-Tests für alle anzubieten. Diese abzuschaffen, sei eine Fehlentscheidung gewesen, wird angesichts der steigenden Corona-Zahlen nicht nur in Talkshows kritisiert. Das Thema kostenlose Tests beschäftigt nun auch den Leipziger Stadtrat. Dort kommt am Mittwoch ein Antrag der AfD-Fraktion auf die Tagesordnung, der dann aber zunächst in die Fachausschüsse zur weiteren Debatte verwiesen wird.

Die Partei möchte, dass die Stadt – analog zum mittelsächsischen Freiberg – einmal pro Woche kostenlose Corona-Tests sowohl für ungeimpfte als auch für geimpfte und genesene Bürgerinnen und Bürger anbieten soll. Auch Stollberg im Erzgebirge ermögliche dies seinen Einwohnern.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Wieder kostenlose Corona-Tests für Leipziger? – Ja, aber ...

„Dieses Angebot würde – auch unter sozialen Aspekten – dazu beitragen, nicht noch mehr Menschen vom Kultur- und Freizeitleben auszuschließen“, sagt AfD-Stadtrat Christian Kriegel. Er reagiert damit auf Aussagen von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der sich schon vor Wochen für eine 2G-Regelung ausgesprochen hatte, die sowohl für sensible Bereiche wie Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen und Kitas, aber auch für Clubs, Theater, Kinos und Fitnessstudios gelten soll.

Das würde nach Ansicht der AfD eine „weitere Ausgrenzung von Teilen unserer Gesellschaft zur Folge haben“. Kriegel: „Auch für Getestete muss es weiterhin einen Zugang zum öffentlichen Leben geben!“ Allerdings: Sachsen hat bereits umfangreiche 2G-Einschränkungen beschlossen, die inzwischen gelten. Und eine Mehrheit für den AfD-Vorstoß im Stadtrat zeichnet sich auch nicht ab.

CDU und Grüne: Leipzig ist verschuldet

Karsten Albrecht (CDU) hält den Vorstoß der AfD-Fraktion für kontraproduktiv: „Die sächsische CDU fordert, das kostenlose Tests wieder vom Land bezahlt werden. Da werden wir doch nicht als Stadt Leipzig vorpreschen.“ Hinzu komme die schwierige finanzielle Situation von Leipzig.

Das sieht auch Katharina Krefft (Grüne) so. Die Fraktionschefin verweist darauf, dass es für alle ab zwölf Jahren Impfangebote gibt und die Kinder in den Schulen regelmäßig getestet werden. „Wer kostenlose Tests für alle fordert, muss so ehrlich sein und auch sagen, woher die Stadt Leipzig das Geld dafür nehmen soll.“ Die sei verschuldet und müsse angesichts steigender Infektionszahlen und daraus resultierender Maßnahmen wohl bald darüber reden, wie sie beispielsweise der Kultur helfen könne. Hinzu komme: Die Stadt bezahle die Tests bereits für ihre Schulen sowie das Personal in Kitas. „Kostenfrei für alle ist nicht der richtige Weg“, findet Krefft, da auch die Krankenkassen Einnahmen generieren müssten. Die Ärztin plädiert allerdings dafür, die Tests kostengünstiger anzubieten.

Linke sehen Bund und Land in der Pflicht

„Die Abschaffung der kostenlosen Tests haben wir frühzeitig kritisiert und sind dafür, sie sogar mehrmals pro Woche wieder zu ermöglichen“, sagt Volker Külow (Die Linke). „Sie wiedereinzuführen, ist aber Sache der Bundespolitik.“ Kommunalpolitische „Insellösungen“, für die Leipzig rasch einen zweistelligen Millionenbetrag ausgeben müsste, seien da wenig hilfreich. „Der Vorstoß überrascht mich und wirkt auch unglaubwürdig, zumal die AfD zumindest zum Lager der Corona-Skeptiker, wenn nicht gar Corona-Leugner gehört.“

Die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Die Linke) legt nach: „Ich plädiere für ein 2G-Plus-Modell: kostenfreie Tests für Genesene und Geimpfte. Dafür muss eine kostenfreie Testinfrastruktur wieder geschaffen und an den Start gebracht werden. Wenn das der Bund nicht leisten will, muss das Land einspringen.“

Von Mathias Orbeck