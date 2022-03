AfD im Leipziger Stadtrat kritisiert Posten-Ansprüche der SPD

Leipzig

Der Anspruch der SPD auf zwei Bürgermeisterposten im Neuen Rathaus ist in der AfD auf heftige Kritik gestoßen. Dass ausgerechnet die kleinste Partei im Stadtrat, die eine eigene Fraktion zustande bringe, auch künftig mit zwei Bürgermeistern in der Stadtspitze vertreten sein wolle, sei nach den Worten von AfD-Fraktionsvorsitzendem Tobias Keller „ein Witz“. Die SPD wolle sich Vorteile „gegen jede demokratische Regel“ verschaffen.

In diesem Jahr muss der Stadtrat drei Bürgermeister wählen. Die SPD will davon zwei Posten mit von ihr vorgeschlagenen Personen besetzen. Damit würde die neunköpfige Ratsfraktion genauso viele Bürgermeister stellen wie Linke und Grüne, die mit 17 beziehungsweise 16 Mitglieder die stärksten Ratsfraktionen sind. Der dritte Posten, das Wirtschaftsdezernat, soll an die drittstärkste Fraktion, die CDU, gehen. Die AfD als viertstärkste Kraft im Stadtrat (11 Sitze) ginge somit leer aus. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte schon früher gesagt, er würde für den Fall, dass der Stadtrat einen AfD-Bürgermeister wählt, sein Veto einlegen.

Laut sächsischer Gemeindeordnung soll die Stadtspitze jedoch die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat widerspiegeln.

Oberverwaltungsgericht urteilte zugunsten der AfD

„Die SPD mit ihrem Oberbürgermeister Jung setzt sich immer mehr als selbstgerechteste Stadtratsfraktion in Szene“, sagte Keller. „Es reicht ihr offenbar nicht, dass sie mit ihrer rotrotgrünen Stadtratsmehrheit“ der AfD einen Vertreter im Jugendhilfeausschuss verweigern wollte. Dagegen hatte die AfD erfolgreich vor dem sächsischen Oberverwaltungsgericht geklagt.

Von K. S.