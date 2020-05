AfD will im Leipziger Rathaus einen Bürgermeister stellen

Leipzig

Die Alternative für Deutschland (AfD) beansprucht einen Bürgermeisterposten in Leipzig. Dies kündigte Siegbert Droese, Chef der Leipziger AfD-Stadtratsfraktion, am Sonntag an. „Wir werden unser demokratisches Vorschlagsrecht auf die Besetzung eines Beigeordneten-Postens wahrnehmen“, sagte er mit Blick auf den geplanten Umbau der Leipziger Stadtverwaltung. „Wir werden einen geeigneten Bewerber präsentieren, der fachlich prädestiniert und moralisch integer ist.“

7000 Stimmen mehr als die SPD

Gleichzeitig kritisierte Droese das Vorgehen von Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) bei der angekündigten Strukturveränderung. Wie berichtet, will der OBM die Anzahl der Dezernate – und damit die Anzahl der mit monatlich 10 256,83 Euro dotierten Bürgermeister-Stellen – von sieben auf acht erhöhen. Dem Vernehmen nach sollen jeweils zwei dieser Spitzenpositionen an die Grünen, die Linken, die CDU und die SPD gehen, während die AfD leer ausgehen würde. Letztere pocht deshalb auf Einhaltung einer Empfehlung der Sächsischen Gemeindeordnung, nach der derlei Spitzenjobs entsprechend der Sitze der Parteien und Wählervereinigungen im Gemeinderat vergeben werden sollten. Die Leipziger AfD hatte bei der Stadtratswahl im Mai 2019 rund 7000 Stimmen mehr erzielt als die SPD – und will deshalb bei der Vergabe der Bürgermeister-Posten berücksichtigt werden.

Droese spricht von „ Gutsherrenart “

Laut AfD-Fraktionschef Droese will der OBM mit seiner neuen Verwaltungsstruktur eine seiner „Zusagen an die Grünen aus dem OBM-Wahlkampf“ einlösen. „Der Deal lautete: Wenn ihr mir eure Stimmen gebt, bekommt ihr einen Beigeordneten mehr“, schrieb Droese in seiner Presseerklärung. „Da die Grünen wohl Ambitionen auf das Dezernat Jugend, Gesundheit, Soziales und Schule haben, aber Herr Jung seiner SPD das Dezernat nicht entziehen möchte, soll es geteilt werden.“ Die SPD müsse deshalb bei der geplanten Änderung „keinen von ihren aktuell zwei Bürgermeister-Posten abgeben, obwohl sie zuletzt mit gerade mal 12,4 Prozent der Wählerstimmen deutlich hinter der AfD landete und neben der CDU der große Wahlverlierer war“, so der Fraktionschef. „Die zu vergebenen Posten werden somit nach Gutsherrenart aufgeteilt“, kritisierte Droese.

„Demokratie wird mit Füßen getreten“

Die AfD sieht darin eine Missachtung des Wählerwillens. „Wir sind bei der letzten Stadtratswahl immerhin mit 14,9 Prozent von über 41 000 Leipziger Bürgern gewählt worden“, so Droese. „Mit 8,5 Prozent Zuwachs gegenüber der Wahl 2014 waren wir die Fraktion mit den meisten Gewinnen. Hier wird die Demokratie mit Füßen getreten.“

Von Andreas Tappert