Leipzig

111 Jahre nach Ernst Pinkerts Tod wird Leipzigs Zoogründer demnächst Thema im Stadtrat. Dort ist jetzt eine Einwohneranfrage eingegangen, die Pinkerts einstige „Völkerschauen“ beanstandet. „Schwarze Menschen sind auf eine Wiese gestellt worden, mussten im Zoo Bilder nachstellen, durften von weißen Menschen begafft werden, sind exotisiert und als Fremde markiert worden“, schreibt Hanne Tijmann in einer Anfrage und konstatiert: „Schwarze Menschen in Zoos auszustellen ist eine rassistische und koloniale Praxis.“

„Ausdruck rassistischer Kontinuitäten“

Diese „gewaltvolle Praxis“ verletze die unantastbare Würde des Menschen. „Die Benennung einer Schule und einer Straße nach Ernst Pinkert reproduziert koloniale Machtverhältnisse und ist Ausdruck rassistischer Kontinuitäten“, heißt es in der Anfrage. „Dass die Stadt 2009 eine Straße und 2010 eine Grundschule nach Ernst Pinkert benennt, nach jemandem, der rassistischer und kolonialer Täter ist – ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer von Rassismus. Täter werden verehrt, Opfer verhöhnt.“ Notwendig sei, „mit von Rassismus Betroffenen“ eine „antirassistische Namensgeberin oder -geber zu finden“.

Erfindung aus Hamburg

Die „ Völkerschauen“ waren eine Erfindung des Hamburger Zoogründers Hagenbeck. Mit ihnen sollte Menschen, die nicht reisen konnten, das Leben anderer Völker nahe gebracht werden. Teilnehmer waren angeblich Freiwillige.

Junhold : Kontext der damaligen Zeit beachten

Zoochef Jörg Junhold distanzierte sich am Freitag „von jeder Form von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit“. Seine Einrichtung stehe „für Vielfalt sowie Internationalität in jeglicher Form“ und unterstütze die positiven gesellschaftlichen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts. „ Ernst Pinkert und die historische Zootierhaltung waren wegweisend zu ihrer Zeit“, so Junhold. „Er hat viel Gutes für die Stadt sowie die Stadtgesellschaft getan. Die Völkerschauen stellen einen kleinen Ausschnitt seines Schaffens dar. Dieser muss im Kontext der damaligen Zeit bewertet werden. Pinkert selbst als Zoogründer und sein Gesamtwerk verdienen auch heute unsere Anerkennung.“ Es stehe außer Frage, dass „ Völkerschauen“ aus heutiger Sicht strikt abzulehnen seien und nicht im Einklang mit der Menschenwürde stünden. „Aus der Sicht des 19. und frühen 20. Jahrhunderts waren die Bewertungsmaßstäbe und auch die Formen der Wissensvermittlung andere.“

Von Andreas Tappert