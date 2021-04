Leipzig

Wie im Dornröschenschlaf schlummern die Wohncontainer unterhalb der Schlachthofbrücke an der Richard-Lehmann-Straße vor sich hin. Die sind eigentlich als Unterkunft für Asylbewerber vorgesehen. Doch niemand wohnt darin, die Räume An den Tierkliniken stehen leer. Werden sie gar nicht benötigt? „Doch. Sie wurden noch bis Juli 2020 genutzt“, sagt Sozialbürgermeister Thomas Fabian (SPD) auf Nachfrage. „Wir behalten sie als Reserveplätze.“ Dies sei auch aus wirtschaftlichen Erwägungen notwendig. „Wenn die Zahl der Geflüchteten, die uns zugewiesen werden, wieder steigt, wird es schwierig sein, Wohnraum für sie zu finden.“ Die Situation auf dem Immobilienmarkt habe sich gegenüber 2015 – dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle – drastisch verschärft.

Bislang kein gehäuftes Infektionsgeschehen in Wohnheimen

In Leipzig gibt es kaum noch leer stehende Häuser, die die Stadt kurzfristig anmieten, und Verwaltungsgebäude, die sie umnutzen könnte. Leere Schulgebäude sowie Flächen, auf denen notfalls Containerbauten aufgestellt werden können, fehlen ebenso. Hinzu kommt: In Corona-Zeiten ist es hilfreich, wenn Gemeinschaftsunterkünfte nicht voll belegt sind. Die meisten der Unterkünfte sind so konzipiert oder angemietet, dass es sich um einzelne Wohnungen handelt. Da es derzeit genügend Unterkünfte gibt, können die Betroffenen bei Bedarf auch verteilt werden. Und es ist leichter, Abstände einzuhalten. Darauf achte das Sozialamt sehr, sagt der Bürgermeister. „Wir hatten bislang Glück, dass es kein wirklich gehäuftes Infektionsgeschehen in den Gemeinschaftsunterkünften gab“, so Fabian. Letzte Woche gab es in fünf Einrichtungen Leipzigs vier positiv Getestete sowie vier Kontaktpersonen. Aber es waren schon einmal mehr.

Die meisten Asylsuchenden stammen aus Venezuela

Etwa 46 Prozent der Geflüchteten leben derzeit in den Gemeinschaftsunterkünften sowie Übergangswohnheimen der Stadt Leipzig. Es sind 1936 Menschen, Platz wäre dort für 2521 (Juni 2020: 2944 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften). Ein Teil der Unterkünfte wird inzwischen anders verwendet – etwa für die Betreuung Obdachloser oder Suchtkranker.

Leipzig hat im Vorjahr 3075 Menschen beherbergt. Die leben in besagten Gemeinschaftsunterkünften sowie 1139 in sogenannten Gewährleistungswohnungen. Nicht erfasst sind dabei Personen, die einen eigenen Mietvertrag haben.

Wie viele Asylbewerber und Asylbewerberinnen gibt es derzeit? Ende 2020 lebten 2867 Menschen in Leipzig, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Davon waren 907 unter 15 Jahren. 9781 Personen bekommen – im Kontext der Fluchtmigration – Leistungen nach Sozialgesetzbuch II. Weitere 382 Menschen waren zudem in Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates Sachsen in der Max-Liebermann-Straße sowie Am alten Flughafen in Mockau untergebracht.

Die Asylsuchenenden stammen aus 37 verschiedenen Ländern, die meisten kommen aus Venezuela, gefolgt von Syrien und Georgien. Sachsen ist das einzige Bundesland in Deutschland, das Venezolaner aufnimmt – das wurde unter den Bundesländern so verteilt, um eine entsprechende Betreuung garantieren zu können. Dadurch benötigt nicht jeder Dolmetscher für verschiedene Sprachen.

Wohnungen für Geflüchtete sind knapp

Ziel der Stadt sei es nach wie vor, betont Fabian, ­allen aus den Gemeinschaftsunterkünften eine Wohnung zu vermitteln. „Das wird aber immer schwieriger, da vor allem Einraum-Wohnungen sowie größere Wohnungen für Familien fehlen.“ Etwa die Hälfte bleibe daher mehr als zwei Jahre in den Gemeinschaftsunterkünften. Akute Wohnungsnotfälle beherbergt die Stadt übrigens in der Unterkunft Arno-Nitzsche-Straße. Dafür werden ebenfalls Reserveplätze vorgehalten. Dort leben derzeit 224 Menschen. Platz wäre für 368.

In der Flüchtlingsunterkunft in der Arno-Nitzsche-Straße gibt es ebenfalls Reserveplätze. Die werden auch für akute Wohnungsnotfälle vorgehalten. Quelle: André Kempner

Wie ist die Tendenz für 2021? „Ich gehe davon aus, dass wir soviel Geflüchtete wie in den beiden Vorjahren aufnehmen“, sagt Fabian. Das waren jeweils um die 700. Die Zahl ist natürlich von der Corona-Pandemie bedingt. Mitte März bis Ende April 2020 waren Zuweisungen ganz ausgesetzt.

Von Mathias Orbeck