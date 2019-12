Bald kostenlose Schülertickets in Leipzig?

Leipzig

Leipzigs Linke wollen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) die kostenlose Beförderung von Schülern durchsetzen. Dazu werde es demnächst einen Antrag im Leipziger Stadtrat geben, kündigte am Donnerstag Franziska Riekewald ( Die Linke), Sprecherin für Mobilität in der Ratsfraktion der Linken, an.

„Es besteht enormer Handlungsbedarf“

Die Stadträtin reagierte auf einen aktuellen bundesweiten Vergleich von Ticketpreisen, den LVZ.de veröffentlicht hatte. „Trotz Babycard, Schülermonatskarte, Sozialticket oder Seniorenpartnerkarte, die unbestritten gute Angebote für Bus und Bahn sind, zeigt doch ein Platz 28 in der Gesamtbilanz, dass bei den Fahrpreisen in Leipzig noch enormer Handlungsbedarf besteht“, so Riekewald. „Einzelne attraktive Tarife sind kein Grund zum Ausruhen und können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Fahrpreise in Leipzig insgesamt zu teuer sind. Auch das von uns erkämpfte Tarifmoratorium schafft nur kurzzeitig Entspannung. Deswegen wird die Linksfraktion konsequent am Thema ,365-Euro-Ticket‘ dranbleiben und langfristig auch weitere Entlastungen für Jugendliche, Rentner und Pendler initiieren. Ein erster Schritt dazu wird ein Antrag zur kostenlosen Beförderung von Schülern sein.“

Die kostenlose Schülerbeförderung steht auch im Wahlprogramm der Leipziger Linken. Wie berichtet, gibt es in Berlin und Rostock bereits seit August kostenlose Schülertickets.

Von Andreas Tappert